Trotz Urlaubsboom: Weniger Tourismus an Kroatiens Küste als sonst

Von: Victoria Krumbeck

Kroatien bietet dem nautischen Sektor zahlreiche Möglichkeiten. Doch trotz einer starken Vorsaison sinken die Touristenzahlen in der Hauptsaison.

Zagreb — Die schönen Strände der Adria, Nationalparks oder historischen Städte ziehen jährlich Millionen von Besucher nach Kroatien. Seit der Corona-Pandemie haben sich die Tourismuszahlen in Kroatien deutlich erholt, wie das Kroatien Reisemagazin erklärte. Manche Städte werden von Touristen sogar regelrecht überrannt. Der nautische Sektor scheint bei dem Trend nicht mithalten zu können. Konnte der Sektor während der Pandemie als einziger positive Zahlen verzeichnen, gingen die Zahlen im Juli 2023 wieder zurück.

Trotz Urlaubsboom in Kroatien: Sinkende Zahlen im nautischen Sektor

Die Zahl der Übernachtungen im Juli gingen im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent zurück, wie das kroatische Portal jutarnji.hr berichtete. Die Ankünfte von Booten und Yachten seien um vier Prozent gesunken. Bis zum Juli stiegen die Zahlen nur leicht an, wie die Daten des kroatischen Tourismusverbandes ergaben. Die Übernachtungen stiegen um zwei Prozent und die Ankünfte um einen.

Boote legen am Hafen von Split an. Der nautische Sektor in Kroatien verlor im Juli an Touristen. © Vojko Basic/CROPIX/IMAGO

Der Direktor des nautischen Tourismusverbandes der HGK, Paško Klisović sagte jutarnji.hr, dass seit einiger Zeit sicher wäre, dass der Wassertourismus im Juli sinkende Zahlen verzeichnen wird. Neben dem Wetter sei auch die steigende Attraktivität anderer Urlaubsländer wie etwa Griechenland für Schiffe und Boote gestiegen. Die steigenden Preise in der Hauptsaison sind für Klisović ein Hauptgrund. Zahlreiche Urlauber griffen aufgrund der Preisexplosionen bereits zu Maßnahmen und stornierten ihre Reisen. Als Reaktion senkten einige Gastgeber ihre Preise.

Kroatien: Sinkende Tourismuszahlen im nautischen Sektor — Hohe Preis als Hauptgrund

„Damit meine ich vor allem die Eintrittspreise für Nationalparks und Naturparks, die deutlich gestiegen sind, sowie die Preise für Liegeplätze und andere Dienstleistungen in Yachthäfen“, so Klisović. Viele Staaten wie Deutschland, Österreich oder Polen könnten mit den hohen Preisen nicht mithalten.

Die Saison 2023 fing bereits sehr früh an, wie das Portal glashrvatske.hrt.hr im Juni schrieb. Die ersten Boote sollen bereits im März angekommen sein, wie Leo Ajduković, der Direktor der ACI Marine in Dubrovnik, dem Portal erzählte. Normalerweise würde die Vorsaison erst nach Ostern beginnen. Ob sich die Saison für den nautischen Sektor verschiebt, lässt sich nur vermuten. Der nautische Sektor befasst sich mit allem, was mit Wasser und Wassertourismus zu tun hat. Dazu zählen Geschäfte und Dienstleistungen, die Marine-Industrie, die Jachthäfen sowie der Wassersport.

Wer seinen Urlaub noch in Kroatien verbringen will, sollte sich über Regeln informieren. Städte wie Split haben unter anderem ihre Alkohol-Regeln verschärft. (vk)