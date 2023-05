Tödliches Unglück in Italien: Reisebus verunglückt an Amalfiküste und stürzt metertief in Haus

An der italienischen Amalfiküste ist ein Reisebus von der Fahrbahn abgekommen und etliche Meter in die Tiefe gestürzt. Der Fahrer kam dabei ums Leben, Passagiere waren nicht an Bord.

München/Ravello – Es ist ein schlimmer Anblick, der sich italienischen Rettungskräften am Montag (8. Mai) bot. Inmitten der eigentlich so schönen Amalfiregion kam ein Reisebus von der Straße ab und stürzte über 20 Meter tief in ein unbewohntes Haus. Wie die zuständige Feuerwehr in Italien mitteilte, kam der Fahrer dabei ums Leben.

Erste Bilder zeigen den Unglücksort in der Nähe einer Kurve. Der Bus landete total zerstört an einer Hauswand, berichten Medien. Aktuell regnet es in Italien in Strömen. Die Überschwemmungen haben schwere Folgen. Eine wichtige Straßenbrücke in Kalabrien stürzte ein.

Die Unglücksstelle liegt zwischen den Orten Ravello und Castiglione. Das ist in der Nähe von Amalfi, in dem bei Touristen beliebten Küstenstreifen nahe der Stadt Salerno in Kampanien. Die Straße war eigentlich erst neu asphaltiert worden.

Am kommenden Donnerstag (11. Mai) soll an der Absturzstelle vorbei eine Etappe der Radrundfahrt Giro d‘Italia führen. Nun müssen die Behörden vor Ort Straße wie Schutzmauer schnell wiederherstellen. (mke mit dpa)