„Nie wieder Kroatien“: Paar braucht fast 20 Stunden aus dem Urlaub nach Hause

Von: Nadja Zinsmeister, Martina Lippl

Mit einem echten Alptraum endete der Kroatien-Urlaub für ein Pärchen aus Oberösterreich. Auf der Heimfahrt herrschte Chaos.

Zagreb/München – Kroatien zählt zu den Top-Reisezielen für Urlauber aus Deutschland und Österreich. Für das kleine Land am Mittelmeer, das aktuell mit Wetterchaos und Überflutungen kämpft, nehmen viele Touristen gerne eine lange Autofahrt auf sich. Ein Paar wird jedoch vermutlich einen großen Bogen um Kroatien machen. Die Rückfahrt aus dem Urlaub dauerte für die beiden fast 20 Stunden.

„Nie wieder Kroatien“: Paar nach 20-Stunden Rückfahrt aus dem Urlaub völlig genervt

Über seinen Horror-Trip von Kroatien nach Österreich berichtet der 19-jährige Amir bei „Heute“ . Mit seiner Freundin hatte er demnach den Urlaub an der kroatischen Adriaküste verbracht. Am Samstag (5. August) planten die beiden von Dalmatien aus die Heimreise anzutreten. Sie starteten um 8 Uhr morgens, mit einer geplanten Ankunftszeit gegen 17 Uhr – also etwa neun Stunden später. Doch dieser Plan ging gehörig daneben. Die Heimfahrt entwickelte sich für das Paar offenbar zu einem Desaster.

Die erhoffte entspannte Rückreise blieb aus. Den gesamten Tag verbrachte das Paar im Stau. Selbst an der Tankstelle mussten die beiden eine halbe Stunde warten, erzählt Amir. Auch an den Mautstellen stockte der Verkehr.

Urlauber brauchen 19 Stunden für Heimreise aus Kroatien – Grund sind Überschwemmungen

Die katastrophale Verkehrssituation war auch auf extreme Niederschläge zurückzuführen, die kürzlich über Kroatien, Österreich und Slowenien niedergingen. Slowenien kämpfte mit der schwersten Naturkatastrophe seit Jahrzehnten. Viele Urlauber wollten wegen der Überschwemmungen lieber schnell nach Hause oder stornierten ihre Buchungen. „Wir waren wegen der Unwetter in Slowenien insgesamt 19 Stunden lang unterwegs. Es war wirklich eine Katastrophe“, so der junge Österreicher zu „Heute“. Dreizehn Stunden habe allein die Fahrt durch Kroatien gedauert.

Nach insgesamt 19 Stunden erreichte das Paar endlich gegen drei Uhr morgens ihr Zuhause. „Nie wieder Kroatien!“, resümiert der 19-Jährige nach der Horrortour. Gemeinsam mit seiner Freundin beschloss er: „Nächstes Jahr fliegen wir in den Urlaub.“ Ob der junge Österreicher von den schweren Unwettern wusste, bleibt allerdings offen.

