Hauseinsturz in Hemer: Keine Menschen mehr unter Trümmern

Teilen

Feuerwehrleute stehen vor dem eingestürzten Haus. © Bjoern Braun/dpa

Durch eine Explosion stürzt im Sauerland ein komplettes Wohnhaus ein. Mehrere Menschen können gerettet werden. Doch es gibt auch traurige Nachrichten.

Hemer - Nach dem Hauseinsturz im sauerländischen Hemer werden laut Feuerwehr keine weiteren Menschen mehr unter den Trümmern vermutet.

„Nach dem jetzigen Ermittlungsstand gehen wir davon aus, dass keine Personen mehr unter den Trümmer liegen“, sagte Feuerwehrsprecher Andreas Schulte. Am Samstagmorgen gegen 9.00 Uhr hätten die Einsatzkräfte eine Frau nur noch leblos aus dem völlig zerstörten Wohnhaus bergen können. Zuvor waren gegen 3.00 Uhr und 3.45 Uhr ein schwer verletzter Mann und eine schwer verletzte Frau gerettet worden. Beide hätten sich in Lebensgefahr befunden und seien ins Krankenhaus gekommen, so Schulte.

Feuerwehrleute untersuchen die Trümmer eines eingestürzten Hauses. © Christoph Reichwein/dpa-TNN/dpa

„Wir sind erstmal froh, dass wir zwei Menschen retten konnten“, erklärte der Feuerwehrsprecher weiter. Die Unglücksstelle sei inzwischen an die Kriminalpolizei für die weiteren Ermittlungen übergeben worden. „Wir unterstützen noch weiter mit unserem Personal“, sagte Schulte.

Zwei Verletzte geborgen

Bereits am Freitagabend waren zwei Verletzte geborgen worden. Eines der Opfer befand sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, die andere Person war den Angaben zufolge nur leicht verletzt worden. Drei der insgesamt acht Hausbewohner seien zum Zeitpunkt des Einsturzes wohl nicht zu Hause gewesen, hieß es.

Am späten Vormittag wurden NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sowie der Landrat des Märkischen Kreises, Marco Voge (CDU), und Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer (CDU) an der Unglücksstelle in Hemer erwartet, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen und den mehr als 300 Rettungskräften von Feuerwehr, Polizei, THW und Rotem Kreuz zu danken. „Mehr als 300 Rettungskräfte haben bisher alles gegeben und unsere größte Anerkennung verdient“, schrieb Bürgermeister Schweitzer auf seiner Facebook-Seite. dpa