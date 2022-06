Mücken: Welche Mythen stimmen - und was hilft wirklich? Insekten-Forscherin klärt auf

Von: Theresa Kuchler

Sie lieben süßes Blut und scheuen Betrunkene: Um Mücken ranken sich zahlreiche Mythen. Was stimmt wirklich – und wie halten wir uns die Plagegeister vom Leib?

München – Die Zeit der lauen Sommernächte ist zurück – und mit ihr die der Stechmücken. Vor allem die Wald- und Wiesenmücken haben gerade Hauptsaison. Gerne schleichen sie sich als ungebetene Gäste mit auf den Grillabend oder ins Schlafzimmer. Und dort gehen sie uns gehörig auf die Nerven.

Dabei scheint unter Laien viel Wissen über die Mücke zu bestehen: Licht zieht sie an, von Betrunkenen nehmen sie Abstand und am liebsten mögen sie süßes Blut. Stimmt das alles wirklich? Die Biologin Ulla Gordon aus Regensburg erforscht die Insekten seit langem und weiß, was an den Gerüchten dran ist. Bei Sat1 Bayern räumt sie mit den Mücken-Mythen auf.

Was hilft gegen Mücken - und an welchen Mythen ist etwas dran? Insekten-Forscherin klärt auf

Mythos 1 – Mücken ernähren sich von Blut: Dass Mücken stechen, um sich von dem menschlichen Blut zu ernähren, ist ein weit verbreiteter Glaube. Ganz richtig ist das aber nicht. „Mücken ernähren sich nicht von Blut“, erklärt Gordon. „Die Weibchen ziehen die Nährstoffe aus dem Blut, um ihre Eier ablegen zu können.“

Mücken sind derzeit in Deutschland wieder sehr aktiv. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

An vielen Mythen rund um die Mücke ist aus wissenschaftlicher Sicht also nichts dran. Trotzdem gibt es Wege und Mittel, um sich die Plagegeister vom Leib zu halten. Sat1 Bayern hat getestet, was wirklich gegen Mücken hilft. Vom chemischen Spray bis zum Ultraschallarmband wurden einige Anti-Mücken-Mittel auf den Prüfstand gestellt.

Mittel gegen Mücken im Test: Das hilft gegen die nervigen Insekten - auch Hausmittel effektiv

Dabei stellte sich heraus, dass ein klassisches Mückenmittel gut gegen die Insekten hilf. Der enthaltene Wirkstoff Icaridin hält sie fern. Eine ähnliche Wirkung erzielt das Hausmittel Lavendelöl – auch wenn die Wirkung hier schneller nachlässt als bei einem chemischen Spray.

High-Tech, aber wenig hilfreich, ist ein Ultraschall-Armband. Das Gadget verspricht, die Mücken durch hochfrequente Töne abzuschrecken. Tatsächlich scheint die Insekten das aber wenig zu stören: Im Praxistest tummeln sich trotz Armband dutzende Mücken an dem Arm des Probanden. Welche Mittel am besten gegen Mückenstiche helfen, lesen Sie hier. (kuc)