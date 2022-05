„Straße nach Atlantis“? Forscher entdecken mysteriöse Gesteinsformation im Meer

Von: Martina Lippl

Teilen

„Die Straße nach Atlantis“ – Forscher des Nautilus Ocean Exploration Trusts sind auf eine bizarre „gelbe Ziegelsteinstraße“ gestoßen. © Twitter Screenshot/@EVNautilus

Es sieht aus wie eine gepflasterte Straße aus gelben Ziegelsteine. Forscher haben diese faszinierende Formation auf dem Meeresboden entdeckt und sie „Straße nach Atlantis“ getauft.

München - In einer Tiefe von mehr als 1.000 Metern am Meeresgrund vor Hawaii entdeckte das Team des Nautilus Ocean Exploration Trusts eine unglaubliche Gesteinsformation.

„Straße nach Atlantis“ – Forscher entdecken bizarre Gesteinsformation

„Das ist die Straße nach Atlantis“, so ein Forscher beim Anblick der Bodenstruktur. Per Video auf YouTube.com lassen die Wissenschaftler jeden an ihrer beeindruckenden Unterwasserexpedition teilhaben. Was jedoch aussieht wie eine „gelbe Backsteinstraße“ zur sagenumwobenen Stadt Atlantis, ist allerdings ein Beispiel von Vulkangeologie.

Das Forscherteam entdeckte diese faszinierende „Straße“ auf dem Gipfel des Unterwasserberges Nootka Seamount. Diese Formation wurde jetzt als gebrochener Fluss aus Hyaloklastit-Gestein identifiziert. Dabei handelt es sich um Vulkangestein, das sich bei hochenergetischen Eruptionen bildet und sich in vielen Gesteinsformationen auf dem Meeresboden ablagert. Die einzigartigen 90-Grad-Brüche entstanden wahrscheinlich bei der mit Hitze- und Abkühlungsspannungen durch mehrere Eruptionen.

Mythos von Atlantis lebt weiter

Die Suche nach der sagenumwobenen Stadt Atlantis ist damit leider keinen Schritt weiter. Auch gibt es keinen neuen Hinweis oder eine Spur auf den mythischen Ort. Eine Naturkatastrophe soll Atlantis „binnen eines einzigen Tages und einer unglücklichen Nacht“ ausgelöscht haben. Der griechische Philosoph Platon (360 v. Chr) beschreibt das Inselreich Atlantis als ein verschwundenes Paradies, das allerdings tausende Jahre vor seiner Zeit vom Meer verschluckt worden sei. Seit der Antike sind die Menschen von dieser Geschichte fasziniert. Bisher wurde Atlantis nie gefunden. Platon hat das Schlaraffenland wahrscheinlich erfunden – es ist reine Fiktion. Doch der Mythos ist einfach zu schön, um nicht wahr zu sein. Übrigens: Kennen Sie das „Atlantis der Alpen“? Es ist die tragische Geschichte eines versunkenen Dorfes in Südtirol. (ml)