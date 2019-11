Busfahrerin findet Drohbrief im Fahrzeug - Polizei sperrt sofort ganzen Bahnhof

In Heilbronn wird am Samstagabend der Busbahnhof gesperrt. Auslöser: Ein Drohschreiben in einem Fahrzeug.

Heilbronn - Im baden-württembergischen Heilbronn herrschte am späten Samstagabend große Aufregung bei der Polizei. Eine Busfahrerin hatte in ihrem Fahrzeug ein alarmierendes Schreiben gefunden. Darauf reagierten die Beamten sofort und sperrten den Bereich um den Bus ab. Da sich unmittelbar neben dem Bus auch Gleise für Züge und Stadtbahn befanden, wurde auch deren Betrieb eingestellt.

Heilbronn: Bedrohungslage am Busbahnhof - alarmierendes Schreiben gefunden

Wie echo24.de* berichtet, hatte die Busfahrerin das Drohschreiben gegen 23 Uhr am Bahnhof in Heilbronn in ihrem Bus entdeckt. Der Verfasser des Briefes hatte darin angekündigt, dass es bei weiterem Betrieb des Fahrzeugs zu einer Gefährdung Unbeteiligter kommen würde. Die Polizei nahm diese Drohung zunächst durchaus ernst.

Vor allem, weil im Gepäckraum des Busses anschließend tatsächlich Gegenstände gefunden wurden, deren Lagerung dort sich nicht erklären ließ. Um eine Gefahr ausschließen zu können, wurden Fachleute des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg zur Untersuchung herangezogen.

Heilbronn: Busfahrerin findet Drohbrief - Polizei sperrt sofort umliegenden Bereich

Gegen 2.05 Uhr am Sonntagmorgen dann zum Glück die Entwarnung seitens der Experten! Daraufhin wurden am Busbahnhof in Heilbronn sämtliche Absperrungen wieder aufgehoben. Auch der zuvor unterbrochene Zug- und Stadtbahnbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.

Die Polizei Heilbronn leitete nun gegen den bislang unbekannten Verfasser des Drohbriefs strafrechtliche Ermittlungen ein.

