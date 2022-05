Mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern: Zahl der Verdachtsfälle weiter gestiegen

Von: Martina Lippl

Ungewöhnliche Hepatitis-Fälle bei Kindern nehmen weltweit zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet inzwischen über 230 Fälle. Die Ursache ist bislang noch unklar.

Genf – Die ersten Fälle von Entzündungen der Leber bis hin zum Leberversagen bei Kindern sind vor allem in Großbritannien Anfang April beobachtet worden. Dann meldeten Gesundheitsbehörden aus anderen EU-Ländern sowie den USA Hepatitis-Fälle bei Kindern. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtete vergangene Woche von einem ersten Hepatitis-Fall in Deutschland.

Inzwischen ist die Zahl der mysteriösen Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern weiter gestiegen, und zwar weltweit. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge seien bis zum 1. Mai insgesamt „mindestens 228 wahrscheinliche Fälle“ gemeldet worden, sagte WHO-Sprecher Tarik Jasarevic am Dienstag in Genf. Mehr als 50 weitere Verdachtsfälle würden noch geprüft. Die Hepatitis-Fälle wurden demnach aus vier der sechs Regionen gemeldet, in die die WHO die Erde einteilt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die meisten Fälle würden demnach in Europa beobachtet.

Mediziner stehen vor einem Rätsel. Die Frage nach dem Auslöser bleibt weiter offen. Denn, die klassischen Hepatitis-Erreger von Hepatitis A, B, C, D und E wurden als Ursache ausgeschlossen. Die Hepatitis-Fälle traten bei Kindern im Alter von einem Monat bis 16 Jahren auf. Am häufigsten erkrankten demnach Kinder unter fünf Jahren. Mindestens ein Kind starb daran, bei mehreren musste eine Leber transplantiert werden. In den meisten Fällen gingen der Hepatitis Magen-Darm-Erkrankung mit Erbrechen, Durchfall und Übelkeit voraus, teilt die europäische Gesundheitsbehörde ECDC mit. Die Kinder seien zuvor gesund gewesen, betont die Behörde. Die Mehrheit der bisherigen Fälle habe keine „signifikante medizinsische Vorgeschichte“.

Die ECDC untersucht nach eigenen Angaben alle Fälle. Die genaue Ursache nach dem Auslöser der Hepatitis der Kinder ist derzeit noch unbekannt. Toxikologische Untersuchungen in Großbritannien seien noch im Gange. Es gibt bisher keine Hinweise auf eine Vergiftung beispielsweise durch Schmerzmittel, wie Paracetamol, das bei einer Überdosierung zu Leberversagen führen kann. Experten schließen einen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung aus. In einer Fallstudie stellten schottische Gesundheitsbehörden in ihrem Bericht fest: „Bemerkenswert ist, dass keines der Kinder gegen Sars-CoV-2 geimpft wurde.“

Doch es könnte einen möglichen Zusammenhang mit Adenoviren geben. Die ECDC prüft nach eigenen Angaben einen möglichen Zusammenhang mit den weit verbreiten Viren, die Erkältungskrankheiten, Magen-Darm-Infektionen und auch Augeninfektionen auslösen können. Die europäische Gesundheitsbehörde geht als „aktuelle Hypothese“ davon aus, dass eine Infektion oder Co-Infektion durch ein Adenovirus der wahrscheinlichste Erreger ist. Allerdings schließt die ECDC weiter unbekannte Viren nicht aus. Adenoviren sind hochansteckend und verbreiten sich meist von Hand zu Hand. Die ECDC empfiehlt eine sorgfältige Hygienepraxis, von sorgfältiger Handhygiene bis hin zu Desinfektion von Oberflächen, vor allem in Einrichtungen, die von kleinen Kindern besucht werden. (ml)