Hepatitis: Forscher entdecken neues, krankmachendes Virus

Von: Helmi Krappitz

Bei einer französischen Hepatitis-Forschung stoßen Mediziner auf ein neues Virus. Die Frage der Herkunft und Infektionsquelle sind noch ungeklärt.

Paris – Forscher am französischen Institut Pasteur haben ein neues Virus entdeckt, das Menschen krank manchen kann. Der Erreger wurde in der Leber einer Hepatitis-Patientin gefunden und soll mit der Erkrankung zusammenhängen. Dabei handelt soll es sich um ein Circovirus handeln, welches vorerst den Namen „humanes Cicovirus 1“ (HCirV-1) erhalten hat. Die Entdeckung kam gänzlich überraschend, erklären Mediziner der Studie in einem Bericht des Institut Pasteur Paris.

Neues Virus: Entdeckung bei Hepatitis-Patientin

Circoviren gehören zu einer Familie kleiner, aber hochresistenter Viren. Sie wurden erstmals 1974 in unterschiedlichen Tierarten festgestellt. Eine Infektion der Tiere mit dem Erreger hat zu Atemwegs- und Nierenproblemen geführt. Die Entdeckung eines Tiervirus bei Menschen tritt in Europa nur selten auf. Der erste Fall wurde durch eine Hepatits-Forschung festgestellt. „Die Patientin hatte eine unerklärliche chronische Hepatitis mit einigen Symptomen“, erklärt Marc Eliot, Forschungsleiter in der Veröffentlichung der Studie im Fachjournal „Emerging Infectious Diseases“.

Die 61-jährige Patientin hatte 17 Jahre zuvor eine Herz- und Lungentransplantation. Wegen Abstoßungsproblemen wurde sie mit Immunsuppressiva und hochdosierter Steroide behandelt – und über Jahre genau beobachtet. „Wir hatten Zugang zu einer großen Zahl von Proben aus verschiedenen Jahren und waren deshalb in der Lage, dieses neue Virus zu identifizieren“, berichtet Eliot im Bericht des Instituts. Die Entdeckung sei unerwartet gewesen.

Eine neuentdeckte Art des Circovirus kann die Ursache für Hepatitis sein. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Jens Büttner

Virus-Infektion: Neuer Virus kann Hepatitis verursachen

Nach der Feststellung einer chronischen Hepatitis, war das Ziel der Mediziner die Ursache zu finden. Dafür entnahmen die Mediziner im März 2022 eine Leberprobe. Die RNA-Sequenzen der Probe wurden analysiert und mit bekannten Mikroben verglichen. „Das Ziel ist es, unter allen erhaltenen Sequenzen interessante Sequenzen zu identifizieren, was einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht!“, erklärt Eliot. Nach Abgleichung von tausenden RNA-Sequenzen sind die Forscher auf die bisher unbekannte Art des Circovirus gestoßen. Auch jüngste Blutproben haben Forscher genetisches Material des Virus gefunden. Das Virus soll laut Forschern menschliche Leberzellen infizieren, sich in ihnen vermehren und schädigen. Durch diesen Prozess hatte die Patientin Hepatitis-Symptome.

Die Quelle der Virus-Infektion der Patientin ist noch unklar. Forscher vermuten eine Infektion durch befallenes Fleisch. Ob die Behandlung mit Immunsuppressiva Einfluss hatte, können die Mediziner auch nicht ausschließen. Weiterhin ist auch nicht bekannt, ob die neuentdeckte Art des Circovirus im Menschen vorkommt oder von Tieren stammt. (hk)