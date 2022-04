Zusammenhang mit Corona? Hepatitis breitet sich plötzlich bei Kindern rasant aus - WHO äußert Sorge

Von: Lukas Einkammerer

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen plötzlichen Anstieg der Lebererkrankung Hepatitis bei Kindern. Experten schließen einen Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht aus.

Genf – Zwei Jahre seit dem Beginn der Corona-Pandemie wirft das Virus immer noch neue Fragen auf. Zwar hat sich die Omikron-Variante als weniger gefährlich als bisherige Varianten erwiesen, abgewandt ist die Gefahr jedoch lange noch nicht. Aktuelle Entwicklungen im Vereinigten Königreich haben nun unterstrichen, dass im Corona-Zeitalter jedoch auch andere Krankheiten eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Denn dort soll es zu einem unerwarteten Anstieg der Lebererkrankung Hepatitis gekommen sein, der möglicherweise im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen könnte.

Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern: Schwere Verläufe, aber keine Todesfälle

Wie die World Health Organization (WHO) bekannt gab, soll es seit Anfang April zu einer Vielzahl an Hepatitis-Fällen im Vereinigten Königreich gekommen sein, von denen Kinder im Alter zwischen elf Monaten und zehn Jahren betroffen sind. Nachdem anfänglich nur zehn neue Erkrankungen gemeldet wurden, soll die Zahl in der vergangenen Woche auf 74 gestiegen sein. Seitdem sollen auch in Irland und Spanien erste Fälle aufgetaucht sein.

Die Krankheit soll sich laut der WHO vor allem durch Symptome wie Gelbsucht, Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen sowie erhöhter Leberenzyme zeigen. Zwar sollen bislang keine Todesfälle verzeichnet worden sein, dennoch mussten sich bereits sechs Kinder einer Lebertransplantation unterziehen.

Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern: Zusammenhang mit Corona nicht ausgeschlossen

Wie die WHO weiter berichtet, soll bei einigen Fällen eine Ansteckung mit dem Coronavirus sowie Adenoviren, die unter anderem Magen-Darm-Beschwerden auslösen, nachgewiesen worden sein. Ob dabei ein Zusammenhang mit der Hepatitis-Erkrankung besteht, soll derzeit noch unklar sein und wird weiter erforscht.

Eine Ansteckung mit Hepatitis kann schwere Folgen haben. Im Vereinigten Königreich tritt die Krankheit bei Kindern nun vermehrt auf. © dpa/Angelika Warmuth

Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern: WHO warnt vor weiteren Fällen

Da die Ursache der neuen Hepatitis-Fälle bisher nicht identifiziert werden konnte, soll es laut der WHO in nächster Zeit höchstwahrscheinlich zu weiteren Neuerkrankungen kommen. Sämtliche Mitgliedsländer der Vereinten Nationen sollen mögliche Fälle deshalb dringend melden und untersuchen. Reisen ins und Handel mit dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern mit nachgewiesenen Fällen sollen nach wie vor aber unbedenklich sein.

Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern: Viele Fälle bleiben ungemeldet

Laut Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird Hepatitis leider häufig unterschätzt und bleibt in vielen Fällen umgemeldet. Da es fünf verschiedene Typen der Krankheit gibt - mit den Buchstaben A bis E gekennzeichnet - fallen Erkrankungen unterschiedlich schwer aus. Während der Typ A, der durch verunreinigtes Wasser übertragen werden kann, oft einen relativ harmlosen Verlauf hat, können die Typen B, C und D ernste, langfristige Folgen wie Leberkrebs haben.

Das Problem soll aber vor allem darin liegen, dass viele Betroffene gar nichts von der Erkrankung mitbekommen. Bei geschätzt 290 Millionen Menschen weltweit soll derzeit eine chronische Hepatitis bestehen – ohne, dass diese je diagnostiziert wird. Diese Vorstellung ist erschreckend, weshalb man nur hoffen kann, dass sich die Situation im Vereinigten Königreich und den anderen betroffenen Ländern nicht noch weiter ausbreitet. (le)

