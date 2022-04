Hepatitis-Rätsel: Nach über Hundert Fällen bei Kindern - Experten vermuten Corona-Politik als Ursache

Von: Magdalena von Zumbusch

In „prägenden Jahren“ keinen Infektionen ausgesetzt? Britische Mediziner denken, dass die Corona-Politik hinter der beängstigenden Welle akuter Hepatitis mit starken Symptomen bei Kindern stehen könnte.

München - Der aktuelle Ausbruch von Hepatitis bei Kindern in diversen Ländern könnte durch die Schwächung der Immunität durch die Covid-Lockdowns verursacht worden sein. In Deutschland sind bislang keine Fälle bekannt, das Robert-Koch-Institut ruft jedoch zu Wachsamkeit auf.

Mindestens 169 Kinder in westlichen Ländern erkrankt: Hepatitis auf dem Vormarsch?

In einem Dutzend westlicher Länder sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits mindestens 169 Kinder an Hepatitis mit unklarer Ursache erkrankt. Zwei Drittel der Leberentzündungen seien seit Anfang April in Großbritannien gemeldet worden, so die Nachricht der Deutschen Presseagentur (dpa). Insgesamt seien in den letzten vier Wochen im Vereinigten Königreich 114 Fälle von „akuter Hepatitis unbekannter Ursache“ gemeldet, wobei zehn Jugendliche sich kritischen Lebertransplantationsverfahren unterzogen, berichtete die Daily Mail zu den Fällen in Großbritannien.

Die ersten Fälle wurden vor weniger als einem Monat in Schottland entdeckt, was zu einer Warnung britischer Gesundheitsbehörden führte, die berichteten, dass sie in drei Monaten so viele Fälle entdeckt haben, wie sie in einem Jahr erwarten würden, so die Daily Mail. Außerhalb des britisch-schottischen Raumes verteile sich die Welle auf mehrere europäische Länder von Norwegen bis Rumänien sowie die USA.

Deutschland sei nach dem Bericht der WHO vom Samstagabend bislang nicht dabei, entwarnt die dpa. Das Robert-Koch-Institut fordert jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit auf mögliche Fälle in Deutschland. Laut WHO ist noch nicht klar, ob es wirklich eine Häufung gibt, oder ob wegen der erhöhten Aufmerksamkeit für solche Leberentzündungen derzeit mehr Fälle entdeckt werden. In Verdachtsfällen kann ein Screening unentdeckte Fälle einiger Typen des Virus offenlegen.

Die aktuelle Hepatitis-Welle: Vor allem unter 5-Jährige betroffen

Auffällig sei, dass keines der Kinder sich mit klassischen Hepatitis-Viren infiziert habe. In der Regel verläuft eine Hepatitis bei Kindern der WHO zufolge oft ohne Symptome oder nur mit geringer Beeinträchtigung. Bei vielen der nun betroffenen Kinder sind nach WHO-Angaben stark erhöhte Werte an Leberenzymen und Gelbsucht registriert worden. Die meisten Fälle wurden bei unter 5-Jährigen entdeckt, die zunächst von Durchfall und Übelkeit betroffen waren, bevor sie später Gelbsucht bekamen.

Laut WHO benötigten 17 Kinder eine Lebertransplantation, mindestens eines sei gestorben. In 74 Patienten wurden Adenoviren gefunden. Die Untersuchungen dauern an: Experten denken, dass die Krankheit durch ein Adenovirus ausgelöst werden könnte, eine Virusinfektion, die normalerweise für den Schnupfen verantwortlich ist und mit drei Viertel aller Fälle in Verbindung gebracht wurde.

Hepatitis-Ursache: Immunschwäche durch Abschottung während der Pandemie?

Experten meinen, dass die Isolation von Kindern während der Pandemie möglicherweise ihre Immunität geschwächt und sie anfälliger für das Virus gemacht haben könnte oder aber dass der Erreger mutiert sein könnte, in jedem Fall stelle das Virus jetzt eine größere Bedrohung dar. Britische Gesundheitsbehörden würden den weltweite Ausbruch in Fällen auf die Pandemiemaßnahmen der letzten zwei Jahre zurückführen, die verhinderten, dass die Kinder in ihren „prägenden“ Jahren in Kindergärten und Schulen, sowie bei Freizeitaktivitäten in Gruppen häufigen Infektionen ausgesetzt waren.

Dr. Meera Chand, Spezialistin für Infektionskrankheiten bei der britischen Gesundheitssicherheitsbehörde, habe auf einem kürzlich abgehaltenen Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten in Lissabon gemeint, dass sich jüngere Kinder mit dem Virus infizieren, da sie ihm „während der Formation in Phasen, die sie während der Pandemie durchlaufen haben“, nicht ausgesetzt waren, berichtet die Daily Mail.

Nun müsse ein möglicher Zusammenhang mit der Corona-Pandemie untersucht werden. Für die WHO ist es denkbar, dass Kinder nun anfälliger für Adenoviren sind, weil diese Erreger während der Pandemie weniger übertragen wurden. Außerdem wird der Hypothese nachgegangen, dass Zweifachinfektionen mit Adenoviren und dem Coronavirus eine Rolle spielen. Hepatitis als Nebenwirkung von Covid-Impfungen schließt die WHO aus: Die große Mehrheit der jungen Hepatitis-Patienten sei nicht geimpft. (mit dpa)

