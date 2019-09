Grönemeyer-Fans verpassen Konzert, weil sie keinen Parkplatz finden - So reagiert das Straßenverkehrsamt

Wen willst du eigentlich verarschen? In Köln gibt es am und im Stadion ein paar hundert Parkplätze, das war‘s dann aber auch. Du kannst an der Dürener Straße parken und einen Kilometer laufen oder von Weiden-West oder aus der City mit der Linie 1 fahren.

Leverkusen sagst du ja selbst. Bayer Werk oder Kotten-irgendwas mit dem Shuttlebus. Auch das dauert.

Parken direkt am Stadion ist in Deutschland und gerade an schon ewig existierenden Sportstätten eine absolute Ausnahme (sh. Neckarstadion, Waldstadion, Müngersdorfer Stadion, Volksparkstadion, Betzenberg, Bieberer Berg, Ruhrstadion, etc.)

Worin liegt eigentlich dein Problem? Eine viertel Stunde zu Fuß zur Eisen-oder Straßenbahn und dann zum Auto ist doch fast immer schneller als sich vom Parkplatz am Stadion runterzuquälen um dann weiterhin im Stau zu stehen. Paradebeispiel: Mönchengladbach (und laufen muss man da auch).