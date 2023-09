Unwetter-Band rauscht quer über Deutschland – Meteorologe warnt vor Sturzflutgefahr und Überflutungen

Von: Josefin Schröder, Maximilian Kettenbach, Karolin Schäfer

Der Spätsommer legt eine kurze Pause ein. In einigen Regionen drohen heftige Unwetter, bevor es dann wieder warm wird.

Update vom 12. September 2023, 8.25 Uhr: Jetzt macht der Hochsommer doch noch Pause. Einigen Regionen Deutschlands stehen ein paar nasse Stunden bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits mehrere Landkreise und Städte. Die Gewitter können die Gefahrenstufe zwei von vier erreichen.

Von NRW zieht ein Band über Teile Niedersachsens in die nördlichen Regionen bis nach Vorpommern und an die Ostsee. Der DWD warnt dabei vor kräftigen Gewittern, lokal eng begrenzt, mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, Hagel und stürmischen Böen. Unwetter sind aufgrund von Starkregen (mehr als 25 l/qm in kurzer Zeit bzw. mehr als 35 l/qm in mehreren Stunden) nicht ausgeschlossen.

Unwetter-Band rauscht quer über Deutschland: DWD reagiert mit Warnhinweis

„Achtung! Hinweis auf mögliche Gefahren“, heißt es weiter im DWD-Bericht für Niedersachsen. Örtlich könne es sogenannten Blitzschlag geben. Dabei bestehe Lebensgefahr. Vereinzelt können zudem Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Dabei herrsche erhöhtes Unwetterpotenzial vor allem aufgrund von Starkregen (mehr als 30 l/qm in kurzer Zeit), vereinzelt aber auch durch größeren Hagel (um 3 cm) und schweren Sturmböen um die 100 km/h.

Auch Meteorologe Dominik Jung warnt via wetter.net sogar vor noch mehr Nässe: „Stellenweise kommt etwas zu viel runter. Wir haben einen kleinen Streifen quer über Deutschland mit Starkregen, Sturzflutgefahr und so möglichen Überflutungen.“ 50-80 l/qm können runterkommen. Wo exakt die Grenze liege, scheint noch unklar.

Auch der Süden könnte ein paar Schauer und Gewitter abbekommen, es gebe jedoch Regionen, da bleibe es trocken. Ab Freitag wird es dann in ganz Deutschland wieder warm und trocken.

Der Spätsommer dauert an. Mitte der Woche wird es allerdings mit vorhergesagten Unwettern und Starkregen kurz herbstlich. © Ralph Peters/Imago

Unwetter kommen auf Deutschland zu – Wetterwechsel am Dienstag

Erstmeldung vom 11. September 2023: München – Zwar hat der meteorologische Herbst schon begonnen, der Spätsommer dreht in Deutschland aber nochmal richtig auf. Temperaturen von bis zu 34 Grad dürften am Montag (11. September) und Dienstag (12. September) nochmal zahlreiche Menschen ins Freibad oder an den Badesee locken.

„Der Sommer gibt in diesem September eine dicke Zugabe“, betonte Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. Zumindest kurzweilig werden die sommerlichen Temperaturen aber unterbrochen. Zum Teil kräftige Schauer und Gewitter sollen über Deutschland fegen, prognostizierte der Meteorologe. Unwetter sind in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen.

Nach angekündigten Unwettern in den kommenden Tagen dreht der Spätsommer nochmal auf. © Thomas Warnack/dpa

Wetter-Wende steht bevor: Starke Gewitter fegen über Deutschland

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen einzelne starke Gewitter von Westen bis nach Niedersachsen. Mit im Gepäck sind demnach Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen. Stellenweise seien unwetterartige Entwicklungen möglich. Auch in Bayern steht das Wetter vor einem schlagartigen Umschwung.

Die Gewitter ziehen am Dienstag dann weiter in Richtung Osten. Hier sind laut DWD Unwetter mit Starkregen möglich. Am Mittwoch (13. September) geht es dagegen mit einer Kaltfront eher kühl, bewölkt und wechselhaft weiter. Vor allem südlich des Mains kommt es zu Gewittern, die am Nachmittag und Abend allmählich nach Süden abziehen.

Wetter in Deutschland: Nach Unwetter-Front kehrt der Spätsommer zurück

Zwar sorgt der Regen vielerorts für Abkühlung, kurz darauf legt der Spätsommer aber nach. Nach dem Temperatursturz wird es in Niedersachsen wieder warm. Zwar entlädt sich die Wetterlage mit Gewittern und Regen auch in Hessen, merklich kühler wird es dadurch aber nicht. Nur noch vereinzelt dürfte es am Donnerstag (14. September) Gewitter geben, meldete der DWD.

So soll es in den kommenden Tagen weiter gehen:

Dienstag (12. September): 25 bis 30 Grad, bewölkt, zum Abend zunehmend gewittrig, teilweise mit Sturmböen.

25 bis 30 Grad, bewölkt, zum Abend zunehmend gewittrig, teilweise mit Sturmböen. Mittwoch (13. September): 20 bis 23 Grad, stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter.

20 bis 23 Grad, stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter. Donnerstag (14. September): 20 bis 24 Grad, wieder heiter und sonnig.

20 bis 24 Grad, wieder heiter und sonnig. Freitag (15. September): 21 bis 27 Grad, zeitweise wolkig, meist trocken.

21 bis 27 Grad, zeitweise wolkig, meist trocken. Samstag (16. September): 23 bis 29 Grad, sonnig.

23 bis 29 Grad, sonnig. Sonntag (17. September): 24 bis 32 Grad, meist freundlich und trocken.

Jung zufolge wird es zum Wochenende dann „wieder deutlich schöner und wärmer“. Die Temperaturen klettern auf 25 bis 30 Grad, am Sonntag (17. September) sind sogar bis zu 32 Grad möglich. Im Norden bleibt es jedoch etwas kühler. Dazu wird das Wetter freundlich und meist trocken. Insgesamt ist der September bisher so warm wie noch nie, erklärte Jung. Auch der Oktober könnte warm und trocken ausfallen.