Himmelsereignis „Herbstmond“: Wann ist der nächste Vollmond zu sehen?

Von: Magdalena von Zumbusch

Wann ist der nächste Vollmond zu sehen? Der Mondkalender verrät es. © Slaven Branislav Babic/Imgao

Auch im September können sich Fans von Himmelsereignissen freuen: ein Vollmond wird den Himmel zum Strahlen bringen. Doch was steckt hinter dem Herbstmond?

München - Zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, sind Tag und Nacht (an Helligkeit und Dunkelheit gemessen) gleich lang. Während der Tagundnachtgleiche (auch Äquinoktium genannt) im Herbst überquere die Sonne zum zweiten Mal im Jahr den Äquator, dieses Mal von Norden nach Süden, berichtet die Astrologie-Plattform timeanddate.de. Auf der Nordhalbkugel der Erde markiere dieser Moment den kalendarischen Herbstbeginn. Entsprechend wurde der Vollmond, der im jeweiligen Jahr am nächsten an der Tagundnachtgleiche (die meist auf den 22. oder 23. September fällt) liegt, traditionell als Herbstmond oder Herbsting bezeichnet.

Die Algonkin, ein Stamm amerikanischer Ureinwohner, nennen den Vollmond mit dem geringsten Abstand zur Herbst-Tagundnachtgleiche auch Harvest Moon, also Erntemond, berichtet timeanddate.de. Je nachdem an welchen Daten es im jeweiligen Jahr zur Vollmondphase kommt, werde entweder der September- oder der Oktober-Vollmond mit diesem zusätzlichen Namen bedacht.

Es gibt noch weitere Namen, die regional zu finden sind für den Herbstmond: Scheiding, Jagdmond, Gerstenmond, Holzmond und Engelmond werde er genannt. In manchen Gegenden der Welt wird der Herbstmond traditionell mit einer feierlichen Zeremonie begrüßt, so etwa in Japan. Für dieses Jahr wird der Herbstmond am 10. September erwartet.

Herbstmond 2022: So schaffen Sie ideale Bedingungen, um das Phänomen zu beobachten

Suchen Sie einen lichtarmen Ort auf, an dem Sie im besten Fall eine freie Sicht auf den Radianten (scheinbarer Ursprung) haben. Je dunkler der Himmel, desto mehr Sternschnuppen sind zu sehen.

Lassen Sie Ihren Augen genügend Zeit sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.

Informieren Sie sich vorab über die Wetterlage. Bei bewölktem Himmel wird es schwierig Sternschnuppen zu entdecken.

Machen Sie es sich mit dicker Kleidung und einem warmen Getränk gemütlich - und haben Sie Geduld. Am besten legen Sie sich flach auf den Rücken, um den Himmel bestmöglich im Blick zu haben.