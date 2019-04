Oldtimer-Unfall: Fahrer steigt zeitig aus - seine Begleiterin nicht

Bei einer Oldtimer-Rallye in Herford kam es zu einem teuren Unfall. Ein Mercedes SL Cabrio wurde dabei unter anderem beschädigt. Der Fahrer verhielt sich merkwürdig.

Herford – Bereits am Sonntag kam es in Herford zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Verursacher war der Fahrer (68) eines Mercedes SL Cabrio. Nach dem Crash verhielt sich der Mann äußerst merkwürdig, wie owl24.de* berichtet.

Oldie-Unfall in Herford: Mercedes-Fahrer will überholen

Während einer Oldtimer-Rallye in Herford wollte ein schwarzer PKW "Vacel-Vega" von der Mindener Straße nach links in die Alte Heerstraße abbiegen und verlangsamte deshalb seine Fahrt. So auch ein alter Bulli, der dahinter fuhr. Einzig der Fahrer eines hellen Mercedes SL scherte aus, um die beiden Wagen zu überholen.

Der schwarze Vacel-Vega hatte jedoch bereits zum Abbiegen angesetzt. So kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Oldtimern.

+ Der schwarze "Vacel-Vega", mit dem der Mercedes in Herford kollidierte. © Polizei Herford

Nach Unfall in Herford: Oldtimer rollt weiter

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Herford stieg der Fahrer des Mercedes aus. Seine Beifahrerin (69) blieb jedoch im Wagen sitzen. Doch plötzlich rollte der Wagen weiter und der Fahrer musste zusehen, wie er einen kleinen Hang hinabrollte und vor einen Weidezaun krachte. Die Beifahrerin wurde dabei verletzt.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten die Beteiligten in ein Krankenhaus nach Herford. Die beiden Oldtimer waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden betrug mindestens 81.000 Euro.

Bei einem schweren Crash in Herford verunglückten drei Personen.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.