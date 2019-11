Was Hermes-Bote auf einem Zettel hinterlässt, macht ziemlich traurig

Auf Benachrichtigungszetteln von Paketboten stehen öfter mal ungewöhnliche Worte. Jetzt ist einer bei eBay-Kleinanzeigen aufgetaucht, der traurig stimmt.

München - Die Facebook-Seite „Best Of Kleinanzeigen“ ist höchst beliebt. Rund 600.000 User haben ihre Beiträge bereits abonniert. Zumeist werden dort lustige Konversationen (etwa diese hier) aus Verkäufer-Käufer-Verhandlungen bei eBay-Kleinanzeigen gepostet.

Doch am 1. November gab‘s eine Ausnahme - ein skurriler Benachrichtigungszettel eines Hermes-Boten ist dort gelandet. Und sammelte in den ersten knapp 48 Stunden schon knapp 7.000 Reaktionen und rund 1.900 Kommentare ein. Was selbst für diese große Facebook-Seite eine ganze Menge ist.

Und das hier steht auf dem Hermes-Zettel: „Es gibt keine Nachbarn und niemand akzeptiert sie.“

„Best of Kleinanzeigen“: Die vielleicht traurigste Hermes-Benachrichtigung aller Zeiten?

Wahrscheinlich hat sich der Paketbote einfach nur an der Formulierung getäuscht. Und wollte vermutlich etwas schreiben wie „Es ist kein Nachbar da bzw. niemand wollte das Paket annehmen.“ Doch was daraus wurde, ist haarsträubend. Ein Paketempfänger, der keine Nachbarn hat und von niemandem akzeptiert wird? Das ist die vielleicht traurigste Hermes-Benachrichtigung aller Zeiten.

„Best of Kleinanzeigen“-User spötteln: „Wenn der Hermes-Bote dir komplett die Ehre nimmt“

Entsprechend gibt‘s auch eine Menge Tränen-Emojis als Reaktion. „Wenn der Hermes-Bote dir komplett die Ehre nimmt“, „In your face“, „Unendlich traurig“ und „und deine Mama hat dich auch nicht mehr lieb“, reiten die Nutzer weiter auf den traurigen Worten herum.

Ob die Paketbenachrichtigung ein Fake ist oder authentisch, ist natürlich nicht gesichert. Andererseits: So etwas denkt sich doch eigentlich niemand aus.

Ein ähnlich lustiger Verschreiber findet sich auch in den Kommentaren.

Auch ein Nutzer, der nach eigenen Angaben in der selben Branche arbeitet, meldet sich zu Wort. Demnach sei es keine Seltenheit, dass sich Nachbarn weigern. Mehr noch: „Bin Paketzusteller, und es kommt oft vor, dass Nachbarn sagen ‘für alle, nur für die nicht‘...“

Zum Thema „Internet-Schmunzler“ gäbe es auch noch dieses Schul-Foto beizusteuern. Und auch ein Detail auf diesem Strand-Bild. Dieser Paket-Bote sorgte mit seiner „Liebeserklärung“ für reichlich Irritationen.

