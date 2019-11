Was ein Hermes-Bote auf diese Benachrichtigung schreibt, macht richtig traurig

Also man kann ja mit etwas schlechtem Willen so allerhand Krampf zusammen konstruieren!

Wieso ist das jetzt eine traurige Nachricht, wenn es doch gar nicht so gemeint war?

Möge doch der Verfasser dieses seltsamen Artikels mal als Paketfahrer in -sagen wir mal- Rumänien arbeiten, und wir schauen dann mal, wie er sich da durchwurschtelt.

Übrigens steht bei mir ein migrantischer Packerl-Fahrer mit mäßigen Deutschkenntnissen immer noch höher in der Achtung, als 30-Semestriger Germanistik-Student, der im Leben noch keinen Handgriff gearbeitet hat.

.