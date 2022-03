Herzinfarkt-Risiko steigt aufgrund der Zeitumstellung im März von Winterzeit auf Sommerzeit

Zeitumstellung im März 2022: In der Nacht am Sonntag, 27. März, werden die Uhren umgestellt und damit steigt auch das Herzinfarkt-Risiko. (Illustration) © Armin Weigel | dpa

Zeitumstellung 2022: Im März wird die Uhr von Winterzeit auf Sommerzeit umgestellt – Herzinfarkt-Risiko steigt laut einer Studie.

Auch im Jahr 2022 kommt es wieder zur Zeitumstellung im März von Winterzeit auf Sommerzeit, obwohl sich so viele Menschen auch in Deutschland gegen die Uhrenumstellung sträuben. Und das aus gutem Grund. Denn wie Untersuchungen zeigen, leidet die Gesundheit einiger Menschen merklich unter der Zeitumstellung. Sogar die Gefahr eines Herzinfarktes steigt in die Höhe.

Weshalb das Herzinfarkt-Risiko mit der Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit steigt, verrät unsere Kollegin.

Abschaffung der Sommerzeit und Winterzeit: Debatte um Zeitumstellung wegen Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie derzeit kein Thema

Noch ein Grund: Derzeit befasst sich die Politik in Europa vor allem mit dem Russland-Ukraine-Konflikt. Sie haben angesichts des Ukraine-Krieges mit Russland und der Corona-Pandemie, die vor allem durch Omikron und den Subtyp der Corona-Variante Omikron BA.2 geprägt ist, einfach keine Zeit, die Abschaffung Zeitumstellung in Angriff zu nehmen.

Dennoch sind viele Menschen nicht in der Lage, sich zu merken, ob sie die Uhr aufgrund der Zeitumstellung im März von Sommerzeit auf Winterzeit vor- oder zurückstellen müssen. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die auch 2022 bei der Zeitumstellung im März Probleme haben, ist das nicht weiter schlimm. Zum einen sollten Sie sich nicht lange mehr damit herumschlagen müssen und zum anderen erfahren Sie ja hier, in welche Richtung Sie am 27. März die Uhr von Winterzeit auf Sommerzeit drehen müssen.