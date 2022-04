Herzstillstand! Polizistinnen retten Baby das Leben

Von: Martina Lippl

Drei Polizistinnen aus Österreich retten Baby das Leben. © LPD Wien

Die Lage war ernst! Ein drei Wochen altes Baby krampfte und bekam kaum mehr Luft. Drei Polizistinnen aus Österreich reagieren sofort.

Wien – Die Mutter wusste sich nicht mehr zu helfen und wählte den Notruf. Ihr drei Wochen altes Baby war in einem äußerst kritischen Zustand. Drei Polizistinnen konnten durch ihre Erste-Hilfe-Maßnahmen einen Herzstillstand verhindern.

Baby hört in den Armen der Polizistin plötzlich auf zu atmen

Der Säugling „krampfte und bekam offensichtlich nur schwer Luft“ als die Beamtinnen vor Ort eintrafen, teilt die Polizei Wien (Österreich) mit. Die Einsatzkräfte hätten sofort das Baby aus den Armen der Mutter genommen, um mit Hilfsmaßnahmen zu beginnen. Der Säugling wurde in Bauchlage auf den Unterarm einer Polizistin gelegt, um den Herzschlag zu kontrollieren. Dieser wurde immer langsamer und setzte plötzlich aus.

Polizistinnen retten Baby „kontrollierten Schmerzreiz“ vor Herzstillstand

Durch „einen kontrollierten Schmerzreiz“ schrie der Junge auf und begann wieder normal zu atmen. Um den Druck von den Atemwegen zu nehmen, wurde der Säugling bis zum Eintreffen der Wiener Berufsrettung in Bauchlage „in der Unterarmposition“ belassen, heißt es in dem Bericht. Anschließend haben Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung und ein Notarzt die weitere medizinische Versorgung übernommen. Das Baby und Mutter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Durch das rasche Eingreifen der Polizistinnen konnte ein Herzstillstand und in weiterer Folge eine Reanimation verhindert werden. Der anfangs befürchtete Einsatz eines Defibrillator sei nicht notwendig gewesen.

Polizistinnen besuchen Baby im Krankenhaus

Der Notfall ereignete sich bereits am 25. März in den Abendstunden. Der kleine Junge kam für mehrere Tage ins Krankenhaus. Am Samstag gab es ein Wiedersehen mit dem Baby und seiner Familie. Die Freude der Beamtinnen über das Wiedersehen sei groß gewesen. Dem „jungen Mann“ gehe es mittlerweile wieder gut. Die drei schenkten dem Kleinen bei ihrem Besuch einen Polizeiteddybären. Seine Familie habe sich für den „tollen Einsatz der Polizistinnen“ bedankt. (ml)

