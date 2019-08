Mann fährt acht Autos an: Wollte er sie Abhang runterschieben?

Ein Mann fährt im hessischen Breuberg acht Autos an: Wollte er sie den Abhang hinunterschieben?

Breuberg - „Offenbar wahllos“ fuhr der Fahrer eines Vans laut Polizei in der Nacht zum Montag (19.08.2019) mindestens acht Fahrzeuge in Breuberg (Odenwaldkreis) an. Sie waren auf dem Parkplatz einer Klinik in der Ernst-Ludwig-Straße abgestellt.

Die Polizei vermutet, dass der Mann versucht hat, einige dieser Fahrzeuge einen steilen Abhang hinunter zu schieben. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf mehr als 45.000 Euro. Allein am Tatfahrzeug entstanden demnach 12.000 Euro Schaden.

Das mutmaßliche Fahrzeug der Tat fanden die Beamten verlassen in der Nähe des Parkplatzes. Es ergab sich laut Polizei ein Verdacht gegen einen 39 Jahre alten Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Er musste wegen des „Verdachts auf Alkoholeinwirkung“ eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er stritt gegenüber der Polizei die Tatvorwürfe ab.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, die zur Klärung der Tat beitragen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410 zu melden.

Weitere Vorfälle in Breuberg

Ein weiterer Vorfall in Breuberg hat vor Kurzem für Schlagzeilen gesorgt: Nach einem Freundschaftsspiel zwischen Hobbyfußballern haben Spieler ihre Gegner bis nach Hause verfolgt und verprügelt*. Außerdem werden Zeugen gesucht: Nach mehreren Bränden in Breuberg geht die Polizei von Brandstiftung aus*. Unter anderem hatte es im Wald gebrannt.

