Hinterhalt für Retter? 50 Angreifer gehen auf Polizisten und Feuerwehrleute los - „Das war vorbereitet“

Die Einsatzkräfte wurden wegen eines Feuers gerufen - und dann mit Steinen attackiert. Die Polizei geht von einem Hinterhalt aus.

Etwa 50 Männer haben in Hessen mutmaßlich Feuer gelegt - wohl, um Polizisten in einen Hinterhalt zu locken.

Anschließend attackierten die Angreifer die Beamten mit Steinen.

Die Polizisten mussten Verstärkung und Schutzausrüstung anfordern.

Dietzenbach - Die Rettungskräfte gehen davon aus, in einen Hinterhalt gelockt worden zu sein: Etwa 50 Angreifer haben im hessischen Dietzenbach Polizisten und Feuerwehrleute mit Steinen attackiert.

Sie waren in der Nacht zum Freitag zuvor zu einem Feuer gerufen worden - offensichtlich waren ein Bagger und Mülltonnen aber absichtlich in Brand gesteckt wurden, teilte die Polizei in Offenbach mit. Anwohner hatten gegen Mitternacht die Brände gemeldet.

Gewalt gegen Polizisten in Hessen: „Feuer wurde nur gelegt, um anzulocken“

„Wir gehen davon aus, dass die Feuer nur gelegt wurden, um die Einsatzkräfte anzulocken“, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Offensichtlich handelte es sich um eine vorbereitete Aktion, denn es konnten zurechtgelegte Steinhaufen ausgemacht werden, heißt es in der Polizeimitteilung. Die Polizei forderte daraufhin weitere Unterstützung an - unter anderem einen Hubschrauber.

Überreste der Attacke auf Polizisten: Löschschaum am Tatort in Dietzenbach in Hessen.

Attacke auf Polizei in Hessen: Sachschaden von mindestens 150.000 Euro

Durch „starke Kräfte“ konnten sie die Lage gegen 2 Uhr nachts beruhigen, den Hubschrauber abziehen und die Brände löschen. Mehrere Einsatzfahrzeuge wurden beschädigt. Den Sachschaden bezifferten die Beamten „nach vorsichtigen Schätzungen“ auf mindestens 150.000 Euro. Über verletzte Einsatzkräfte wurde zunächst nichts bekannt.

Drei Tatverdächtige wurden festgenommen. Zwei davon störten den Einsatz und ignorierten einen Platzverweis, der Dritte war mutmaßlich an den Steinwürfen beteiligt.

50 Angreifer attackieren Polizei in Hessen - Landesregierung äußert sich

Der Vorfall sorgte landesweit für Entsetzen. Die Landesregierung Hessen reagierte prompt auf Twitter. Innenminister Peter Beuth (CDU) verurteilte die Angriffe aufs Schärfste. „Wir brauchen eine klare Antwort des Rechtsstaats: Wer Einsatzkräfte angreift, gehört in den Knast und darf nicht mit einer Geldstrafe davonkommen“, erklärte der Politiker.

Gewalt gegen Polizisten: „Das beobachten wir schon länger“

Hinterhalte gegen Einsatzkräfte sind nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei kein Einzelfall. „Das beobachten wir schon länger“, sagte der hessische Gewerkschafts-Landesvorsitzende, Andreas Grün, am Freitag der dpa.

Dass gleich eine Gruppe von rund 50 Angreifern Beamte attackieren, sei allerdings nicht alltäglich. Auch Grün zufolge war es beabsichtigt, die Beamten massiv anzugreifen. „Das war vorbereitet.“ Es sei Glück gewesen, dass niemand verletzt wurde.

