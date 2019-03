Polizei stoppt demolierten Kleinlaster - mit katastrophal gesicherter Ladung

Erschreckendes Ergebnis: Ein offensichtlich in die Jahre gekommener Kleinlaster transportiert auf einer Autobahn einen Minibagger.

Wetteraukreis - Das hätte ziemlich böse enden können: Eigentlich war eine Polizeistreife gerade auf dem Weg zu einem Kontrolleinsatz, doch schon auf dem Weg dorthin konnten die Beamten Schlimmeres im Straßenverkehr verhindern.

Polizei kontrolliert Laster mit katastrophal gesichertem Minibagger auf Ladefläche

Auf der A45 zwischen Wölfersheim und Florstadt (Hessen) fischte die Polizei einen auffälligen Kleinlaster aus dem Verkehr, der einen Minibagger geladen hatte. An einem Rastplatz bestätigte sich ihr Riecher und bereits der erste Eindruck versprach nicht Gutes: Die Windschutzscheibe des Lasters hatte einen großen Riss. Zudem befanden sich in der Ladefläche Löcher und Risse.

+ Die Spanngurte waren ein Fall für die Mülltonne. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Aber das wirklich Gefährliche an dem Transport: Der Minibagger war gerade einmal mit zwei Spanngurten gesichert, die obendrein auch noch starke Geweberisse hatten. Diese hätten definitiv nicht mehr zum Einsatz kommen dürfen und waren "ablegereif". Nicht auszudenken also, was passiert wäre, wenn der Bagger von der Ladefläche gefallen wäre.

Fahrer, Halter und Verlader erwarten Bußgelder und Punkte in Flensburg

Eine Weiterfahrt unter diesen Umständen war natürlich nicht mehr möglich. Der Fahrer musste zunächst nachbessern und die Ladung ordnungsgemäß sichern, bevor er weiterfahren durfte.

+ Auch der Laster wies etliche Mängel auf. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Das war allerdings mit einem enormen Aufwand verbunden: Extra aus Löhnberg reiste dazu der Fahrzeughalter an, um den Fahrer mit dem notwendigen Material zu versorgen. Außerdem müssen nun auch die übrigen Mängel am Laster beseitigt werden. Fahrer, Halter und Verlader des Minibaggers erwartet jetzt ein Bußgeld und Punkte in Flensburg.

(red)

