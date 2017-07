Horror: Monster-Spinne krabbelt an Fensterscheibe von Familie entlang

Australien, das Land der Riesenviecher. Immer wieder gibt es Beobachtungen von Tieren, die überdurchschnittlich groß werden. Diese Erfahrung musste jetzt auch ein junges Pärchen nähe Brisbane machen.

Mount Coolum - Da staunte Familie Ansell im australischen Coolum, nahe Brisbane nicht schlecht. Sie bereiteten gerade ihr Abendessen vor, als plötzlich eine Riesenspinne über ihre Fensterscheibe lief, wie die dailymail.co.uk berichtet. Dabei war das Tier enorm groß: Die Beine größer als menschliche Finger, der Torso gleicht eher der Größe eines Tennisballs.

Nichts für schwache Nerven! Nach dem anfänglichen Schock fingen Lauren Ansell und ihr Freund sogar an, sich mit der Spinne anzufreunden. Sie machten Beweisfotos für ihre Freunde und posteten sie auf Facebook. Und damit nicht genug: Sie gaben ihrem achtbeinigen „Haustier“ sogar einen eigenen Namen - nämlich „Aragog“. So heißt auch die Riesenspinne aus „Harry Potter“. „Wir wollten sie nicht töten und ließen sie einfach laufen“, so Lauren Ansell.

Einen ähnlichen Fall in Australien gab es übrigens bereits: In einem anderen Video sieht man, wie eine Riesenspinne eine Maus (!) verspeisen will. Im Beweisvideo ist dann zu sehen, wie der Achtbeiner die Maus eine Kühlschranktür hinauf trägt.

