Schüsse bei US-Parade nahe Chicago: Sechs Tote - Täter auf der Flucht

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Zahlreiche Polizeikräfte sind in Highland Park vor Ort. © Jim Vondruska/Getty Images/AFP

Bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag sind in einem Vorort von Chicago (Illinois) Schüsse gefallen. Es gibt mehrere Tote.

Update 4. Juli, 20.18 Uhr: Traurige Neuigkeiten aus Highland Park: Die Zahl der Todesopfer hat sich auf sechs erhöht. Das teilten die zuständigen Behörden mit. Nun liegt vonseiten der Polizei eine knappe Beschreibung des flüchtigen Schützen vor. Es soll sich um einen weißen Mann im Alter zwischen 18 und 20 Jahren handeln, dieser soll „mutmaßlich bewaffnet“ sein. Wohl habe der Flüchtige von einem Dach aus das Feuer eröffnet.

Update 4. Juli, 20.06 Uhr: Ein Sprecher der örtlichen Polizei präzisiert nun: 24 Menschen seien nach der Tat in Highland Park in Krankenhäuser gebracht worden. Der Schütze sei zunächst nicht gefasst worden. Am Tatort sei jedoch eine Waffe gefunden worden.

Tödliche Schüsse nahe Chicago: Täter auf der Flucht

Update 4. Juli, 19.50 Uhr: Offizielle Bestätigung der Verwaltung von Highland Park: Fünf Menschen sind am Montag ums Leben gekommen, 16 wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Schütze sei noch nicht gefasst, heißt es.

Update 4. Juli, 19.48 Uhr: Ein Augenzeuge namens Miles Zaremski sagte dem Sender CNN, er habe mehrere Verletzte und leblose Menschen gesehen, die auf dem Boden lagen. „Es war herzzerreißend.“ Zaremski sagte weiter, er habe rund 30 Knallgeräusche gehört. Menschen seien von der Parade geflohen. „Es war einfach chaotisch.“

Berichte über Todesopfer konkretisieren sich: Weiter keine Einzelheiten zu den Hintergründen

Update 4. Juli, 19.35 Uhr: Mindestens fünf Todesopfer sollen die Schüsse in Highland Park gefordert haben - laut eines Berichts der Chicago-Sun-Times. Das Lokalmedium beruft sich dabei auf Informationen von Einsatzkräften. Zudem sollen mindestens 16 Personen verletzt worden sein. Weitere Einzelheiten zu dem oder den Schützen wurden zunächst nicht bekannt.

Leere Stühle stehen auf dem Bürgersteig, nachdem die Teilnehmer der Parade nach Schüssen geflohen sind. Bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA sind in einem Vorort von Chicago im Bundesstaat Illinois Schüsse gefallen. © Foto: Lynn Sweet/Chicago Sun-Times/AP/dpa

Update 4. Juli, 19.28 Uhr: Brad Schneider, der für den Bundesstaat Illinois im Repräsentantenhaus sitzt, hielt sich in der Stadt am Michigan-See auf, als die Schüsse fielen. „Mein Team und ich hatten uns gerade zum Beginn der Parade getroffen, als die Schüsse fielen“, erklärte Schneider auf Twitter, nachdem er sich in Sicherheit gebracht hatte.

Bürgermeisterin beendet Feierlichkeiten in Highland Park: Zunächst keine Infos über Hintergründe

Update 4. Juli, 19.22 Uhr: Fernsehbilder aus Highland Park zeigen flüchtende Menschen. Ein Augenzeuge berichtete bei CNN von einem Schützen, der während der Parade geschossen haben soll.

Update 4. Juli, 19.18 Uhr: Nancy Rotering, Bürgermeisterin von Highland Park, hat die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in ihrer Gemeinde für beendet erklärt. „Weitere Informationen werden wir bekannt geben, sobald diese vorliegen“, schrieb die Politikerin in Bezug auf die zuvor gefallenen Schüsse. „Bleiben Sie dem Gebiet fern - lassen Sie die Polizei und die Ersthelfer ihre Arbeit machen“, pflichtete das zuständige Sheriff Department bei.

Mehrere Tote bei Parade befürchtet: Medien berichten über Tote in der Nähe von Chicago

Ursprungsmeldung:

Chicago - Hunderte Menschen hatten sich in Highland Park, einem Vorort von Chicago versammelt, als am Montag gegen 10 Uhr (Ortszeit) Schüsse gefallen sein sollen. Die Besucher hätten die Veranstaltung panisch verlassen, berichtet unter anderem die Chicago-Sun-Times. Es soll Todesopfer geben, laut Fox News mindestens eines. Offizielle Informationen zu den Tätern und etwaigen Hintergründen lagen zunächst nicht vor. Über soziale Netzwerke riefen Sicherheitskräfte dazu auf, das Zentrum von Highland Park zu meiden.

Am 4. Juli feiert die US-amerikanische Bevölkerung traditionell den Independence Day (Unabhängigkeitstag). Dieser erinnert an die Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten durch den Kontinentalkongress am 4. Juli 1776.

.