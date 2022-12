Hilfsorganisation stellt alarmierende Zahlen vor: Häusliche Gewalt nimmt in Deutschland zu

Von: Ines Baur

Häusliche Gewalt nimmt im dritten Pandemie Jahr weiter zu (Symbolbild). © Maurizio Gambarini/dpa/Illustration

Es sind alarmierende Zahlen, die der Weisse Ring e. V. vorlegt. 2022 soll die häusliche Gewalt wieder zugenommen haben.

Mainz – Jeden dritten Tag tötet in Deutschland ein Mann seine Frau, Freundin oder Ex-Partnerin. Im Jahr 2020 wurden rund 140 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht. Gewalt gegen Frauen ist auch hierzulande ein immer präsentes Thema. Nun stellt der Weisse Ring e. V. aktuelle Zahlen zu häuslichen Gewaltdelikten vor. Die Hilfsorganisation fordert immer wieder mehr Schutz für Frauen. Denn selbst wenn die Zahl aller polizeilich erfassten Gewalttaten in Deutschland laut Statistik abnimmt – die Zahl der Gewaltdelikte von Männern an ihren Frauen bleibt gleich.

Zahl der Fälle häuslicher Gewalt steigt von 2390 auf mehr als 3000 an

Im dritten Jahr der Corona-Pandemie verzeichnet die Opferhilfsorganisation eine „sehr hohe Zahlen bei Fällen häuslicher Gewalt“. Nach einem starken Anstieg von 2390 Fällen im Jahr vor der Pandemie (2019) auf 2914 Fälle im Jahr 2020 habe man beim Weissen Ring im zu Ende gehenden Jahr schon mehr als 3000 Fälle registriert. Das sagt der Bundesvorsitzende der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, Patrick Liesching, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Bis Jahresende werde es voraussichtlich noch mehr Fälle geben.

Häusliche Gewalt nimmt zu, 77 Prozent der Hilfesuchenden sind Frauen

In fast einem Fünftel aller Fälle, in denen der Weiße Ring hilft, geht es um Gewalt in den eigenen vier Wänden. Häusliche Gewalt, Sexualdelikte und Stalking machten zusammen über 50 Prozent der Opferfälle des Weißen Rings aus. 77 Prozent der Hilfesuchenden sind Frauen. „Häusliche Gewalt hat durch Corona mehr Aufmerksamkeit in den Medien bekommen, wahrscheinlich haben sich auch deshalb mehr Menschen an uns gewandt“, sagt Liesching und ruft zur Wachsamkeit auf. Egal ob die Taten im sogenannten Dunkelfeld bleiben oder ins Hellfeld gelangten – Gewalt ist immer da. Der Jurist, der auch Leiter der Staatsanwaltschaft in Fulda ist, regt an, aufmerksam zu sein. „Wir müssen wachsam und sensibel bleiben, auf Warnzeichen achten und handeln, damit so vielen Opfern wie möglich geholfen werden kann.“

Häusliche Gewalt – hier finden Frauen Hilfe

Häusliche Gewalt ist eine ernsthafte Bedrohung für das Wohlbefinden und das Leben von vielen Frauen, schreibt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wer von häuslicher Gewalt betroffen ist, kann sich – wie auch Verwandten, Freundinnen und Freunde, die Gewalt mitbekommen oder vermuten – mit allen Fragen an das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ wenden. Telefonnummer: 08000 116 016. (ib/dpa)