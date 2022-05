Sonnenfinsternis am 30. April: Wann und wo ist das Phänomen zu sehen?

Von: Magdalena von Zumbusch

Eine partielle Sonnenfinsternis, bei der der Mond teilweise die Sonne verdeckt. (Symbolbild) © AGAMI / R. Schols / blickwinkel / Imago

Es ist die erste Sonnenfinsternis des Jahres 2022: so wird am Abend des 30. April für einige Stunden der Mond einen Teil der Sonne verdecken. Doch welche Teile der Erde können das Phänomen beobachten?

München - Sonnenfinsternisse sind für viele ein spannendes Erlebnis. Ein bis zweimal pro Jahr entsteht im Weltall eine Planeten-Konstellation, die von der Erde aus einen Teil der Sonne verfinstert erscheinen lässt. Am 30. April findet die erste Sonnenfinsternis des Jahres 2022 statt.

Die erste Sonnenfinsternis des Jahres 2022: Sie ist in und um Südamerika sichtbar

Die erste Sonnenfinsternis dieses Jahres wird partiell sein und in und um Südamerika aus sichtbar sein, vor allem von folgenden Orten aus: fast dem gesamten Süden Südamerikas (Argentinien, Chile, Uruguay, Südperu und Bolivien, Westparaguay und ein kleiner Teil Brasiliens), Teilen der Antarktis, einem Teil des südöstlichen Pazifiks und einem sehr schmalen Streifen im Atlantik nahe der Grenze zu Argentinien, so der Online-Wetterdienst daswetter.de.

Der Beginn wurde auf die Minute genau vorausgesagt: Am 30. April um 17.42 Uhr (argentinische Zeit) soll es laut daswetter.de an den besagten Orten losgehen. Die Möglichkeit, die Sonnenfinsternis zu sehen, hängt dabei dann von der Menge der Wolken am Himmel ab, sowie von der Zeit, zu der die Sonne an ihrem Standort untergeht.

Video: Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?

Die partielle Finsternis 2022: Nur Teile der Sonne verdeckt

Die Sonne ist zwar rund 400 mal so groß wie der Mond: Da sie aber auch 400 mal so weit entfernt ist von der Erde wie der Mond erscheint sie von der Erde aus gleich groß wie der Mond, sodass dieser die Sonne (für den Betrachter auf der Erde) vollständig verschwinden lassen kann, erklärt der Wetterdienst wetteronline.de. Die vollständige Verdeckung der Sonne durch den Mond wäre eine totale Sonnenfinsternis. Ende April wird allerdings nur eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten sein, es wird also nur ein kleiner Teil der Sonne vom Mond verdeckt.

Eine weitere partielle Sonnenfinsternis wird es dieses Jahr übrigens am 25. Oktober geben. Sie wird in großen Teilen Europas - auch in Deutschland-, in Teilen Nordafrikas, im Nahen Osten und Westasien zu sehen sein.