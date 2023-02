Diese Himmelsereignisse erwarten Sie im März

Von: Helmi Krappitz

Zwei Planeten erhellen den Nachthimmel und die Frühlingsbilder steigen hoch. Alle Informationen zu Sonne, Mond und Sternen – und der Zeitumstellung im März.

Stuttgart – Ob Vollmond, das Ende des Rennen der hellsten Planeten oder das Aufziehen der Frühlingsbilder – Im März ist am Nachthimmel viel los. Interessierte mit geschultem und ungeschultem Auge können in diesem Monat einige Veränderungen der Gestirne erkennen, berichtet die dpa.

Planeten im März: Venus und Jupiter bestimmen den Nachthimmel

Am abendlichen Sternenhimmel kann man im März kurz nach Sonnenuntergang im Südwesten die Venus erkennen. Der zweithellste Planet, Jupiter zeigt sich wenig später. Das Planetenrennen des Vormonats ist zu Monatsbeginn vorüber. Am 2. März überholt Venus den Planeten Jupiter – nur eine Vollmondbreite nördlich. Später im März, am 23., lohnt es sich ein Astrofoto zu schießen: Die Sichel des zunehmenden Monds steht zwischen den beiden Planeten.

Venus wird immer auffallender und bleibt länger am Nachthimmel sichtbar. Währenddessen verkürzt sich die Sichtbarkeit von Jupiter, bis er am Monatsende auf den Taghimmel wechselt und so nicht mehr zu beobachten ist. Ende Mai taucht er dann am Morgen am Osthimmel wieder auf.

Mars wird im März lichtschwächer, zählt aber weiterhin zu den hellsten Gestirnen am Nachthimmel. Der Planet wandert durch das Sternbild Stier und wechselt dann am 26. in die Zwillinge. Am Aldebaran, dem Hauptstern des Stiers, kann man gut die Abnahme der Marshelligkeit beobachten. Der Aldebaran bleibt gleich und Ende März sind sie dann gleich hell.

Am Monatsende kann das geschulte Auge mithilfe von lichtstarken Ferngläsern und stabilen Stativen den sonnennahen Merkur erkennen. Das ist eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang möglich.

Astrologischer Frühlingsbeginn: Am 20. März wandert die Sonne von der Süd- auf die Nordhälfte der Himmelskugel. © picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt

Der Mond: Alle wichtigen Eckdaten

3. März: Mond in Erdferne mit 405 888 Kilometern

7. März, 13.40 Uhr: Vollmond im Sternbild Stier – Nahe Regulus, dem bläulichen Stier-Hauptstern

19. März: Mond am erdnächsten Punkt mit 362 696 Kilometer

21. Mär, 18.23 Uhr: Beginn der Neumondphase

31. März: Mond zweites Mal in Erdferne mit 404 919 Kilometern

Winterende am Sternenhimmel: Frühlingsbilder und astrologischer Frühlingsbeginn im März

Zwar sind am Nachthimmel noch der mächtige Orion, der hell strahlende Sirius im Südwesten und auch der Aldebaran des Stiers halbhoch im Westen zu sehen, doch die Frühlingsbilder bahnen sich an. Zwei typische Frühlingsbilder werden im März sichtbar: Der Löwe, das Leitbild des Frühlings, kämpft sich durch den Meridian. Auch das Sternbild der Jungfrau im Südosten geht auf.

Die Sonne bewegt sich auch Richtung Frühling. Sie wandert am aufsteigenden Ast ihrer Jahresbahn durch den Tierkreis. Spät abends am 12. März verlässt sie das Sternbild Wassermann und wechselt in das Sternbild Fische. Am 20. um exakt 22.24 Uhr überschreitet sie den Himmelsäquator. Das markiert den astrologischen Frühlingsbeginn – und das Eintreten der Frühlings-Tagundnachtgleiche.

Am 26. März beginnt dann die Mitteleuropäische Sommerzeit. An dem Sonntag sind die Uhren um 2.00 Uhr morgens eine Stunde vorzustellen. (hk/dpa)