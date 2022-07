Großer Feuerball über Neuseeland gesichtet - Augenzeugen berichten von knisternden Geräuschen

Ein Meteorit wurde über Neuseeland gesichtet. Ähnliche Phänomene gab es schon in Bayern und Österreich. (Symbolbild) © Erwin Filimon/dpa

In Neuseeland wurde ein möglicher Meteorit gesichtet. Am Donnerstag berichteten einige Menschen über einen Feuerball und Lichtblitz am Himmel. Viele gingen zunächst von einem Erdbeben aus.

Neuseeland - Auf der Nordinsel in Neuseeland wurde am Donnerstagnachmittag ein Feuerball am Himmel gesichtet. Wissenschaftler glauben, dass der riesige Lichtblitz, gefolgt von einer Rauchfahne, ein Meteor sein könnte. Knallende, rumpelnde und knisternde Geräusche sowie klappende Fenster ließen viele Menschen an ein Erdbeben glauben. Auf den sozialen Medien wurde dieses Lichtspektakel zahlreich gepostet und geteilt. Unter der Lichtexplosion am Himmel berichteten auch einige Menschen von zu Berge stehenden Haaren durch den Himmelskörper. Regelmäßig hört man von gesichteten Himmelskörpern oder möglichen Meteoriten und Asteroiden, die einschlagen könnten.

Seismografen von „Geonet“, einer Informationsplattform, die über geologische Gefahren in Neuseeland informiert, haben mutmaßlich eine Schallwelle von dem Objekt aufgenommen. Wissenschaftler des meteorologischen Dienstes von Neuseeland glauben, das Objekt oder seine Rauchfahne auf dem Radar aufgenommen zu haben.

Feuerball in Neuseeland könnte Meteorit sein

Der Klempner Curtis Powell hat den Lichtstrahl auf seiner Dashcam festgehalten, als er am Donnerstag um 13:39 Uhr nördlich von Shannon fuhr. „Wir fuhren gerade zu einem Job in Shannon, als ich eine blaue Linie in den Himmel fallen sah, dann ein massives helles Licht“, sagte er. „Ich erkannte, dass meine Dashcam das Video aufzeichnete, und lud das Video herunter – ein einmaliges Spektakel“, erzählte er theguardian.

Viele Menschen berichteten den lokalen Medien in Neuseeland von dem Himmelskörper. So teilte ein Nutzer der neuseeländischen Plattform Weatherwatch mit: „Ich lebe in Wainuiomata. Ich hatte Angst, dass ein Erdbeben kommen würde. Dröhnendes Geräusch ab und zu. Wahrscheinlich etwa ein halbes Dutzend laute Geräusche.“

Wissenschaftler stehen vor einem seltenen Phänomen

Wie der Guardian berichtet, fordert Dr. Ian Griffin, Direktor des Otago Museums, die Öffentlichkeit auf, alle Fotos oder Videos aufzubewahren. „Wir könnten sie vielleicht verwenden, um die Position des Dings zu triangulieren und wo es gelandet ist – falls es gelandet ist“, sagte er demnach. Es sei wissenschaftlich wichtige, Meteoriten zu finden. Da sie in Neuseeland ziemlich selten zu sehen und zu finden sind, wäre es wichtig, einen zu bekommen.

Dr. Duncan Steel, ein in Wellington ansässiger Weltraumwissenschaftler, der für die NASA gearbeitet hat, erklärt, dass das Objekt wahrscheinlich ein Meteor sei. Tagsüber einen zu sehen, sei eine seltene Erfahrung. „In meinem Leben habe ich nur einen Tagesmeteor gesehen. Sie sind auf Makrometeoroite in der Atmosphäre zurückzuführen, die sehr schnell eintreffen, typischerweise mit 30 km pro Sekunde. Um tagsüber gesehen zu werden, müsste er ziemlich groß sein, etwa so groß wie ein Rugbyball oder größer – das macht sie selten“, sagte er.

Allan Gilmore vom Mt John Observatory der Canterbury Universität erklärt, dass durch das funkelnde Licht des Meteors die Haare zu Berge stehen können. Dem Radiosender Today FM erzählte er: „Menschen mit krausem Haar hören es oft, während Menschen ohne krauses Haar es nicht hören“. (vk)