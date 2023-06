Historische Tiefstände in Deutschland unterschritten: Erster Landkreis schränkt Wassernutzung ein

„Mussten handeln“

Der Sommer fängt gerade erst an, doch die Böden sind in einigen Regionen bereits jetzt zu trocken. Der erste Landkreis schränkt die Nutzung von Wasser deshalb bereits ein.

Nienburg – In vielen Teilen Deutschlands ließ der Sommer lange auf sich warten. Es gibt jedoch auch Landkreise, die noch mit den Auswirkungen vergangener Sommer zu tun haben. Besonders betroffen ist der Kreis Nienburg/Weser, dessen vergangene Sommer zu trocken waren. Die Folge ist, dass in diesem Jahre bereits im Juni Einschränkungen beim Wasserverbrauch gibt – und die erste Hitzewelle des Jahres soll bald erst kommen.

Wegen Grundwassermangel schränkt erster Landkreis Wassernutzung für Einwohner ein

Wie das niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz berichtet, hat sich die Lage in Niedersachsen seit den beiden Trockenjahren 2018 und 2019 weiter verschärft. „Die ersten Anzeichen einer Wasserkrise sind da – auch wenn Niedersachsen ein wasserreiches Land ist und bleibt“, äußerte sich der damalige Umweltminister Olaf Lies bereits im Jahr 2020. Die Situation dürfte sich seitdem noch weiter verschärft haben, im vergangenen Jahr haben Experten immerhin bereits vor der schwersten Dürre seit 500 Jahren gewarnt.

In diesem Jahr herrscht im Landkreis „jetzt schon die Situation, dass die Grundwasserkörper jetzt schon die historischen Tiefststände von 2018 unterschritten haben und deswegen war jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, dass wir handeln mussten“, sagte Cord Steinbrecher, Pressesprecher des Landkreises Nienburg/Weser dem Sender Sat.1. Angesichts der Hitze gehen viele Experten davon aus, dass deutschlandweit bald schon Wasser gespart werden muss.

Erster Landkreis in Deutschland verbietet Einwohnern tagsüber ihre Gärten zu wässern

Ab einer Temperatur von 24 Grad ist das Bewässern von Gärten und Feldern zwischen 11 und 19 Uhr verboten, berichtet unter anderem der NDR. Wasser zu sparen sei die einzige Möglichkeit, um die Trinkwasserbrunnen derzeit zu schützen, heißt es vom Landkreis zu der Maßnahme. Das Verbot zum Wässern gilt sowohl für das öffentliche Leitungsnetz als auch für private Brunnen. Die Mehrheit der Bevölkerung zeigt sich verständnisvoll. So sagt etwa eine Frau zu Sat eins: „Ich finde, es ist viel wichtiger, dass der Grundwasserspiegel erhalten bleibt oder wieder höher kommt als dass da irgendwelche Blümchen im Vorgarten blühen.“

Der Landkreis hat die Beschränkungen bis Ende September befristet – doch laut Experten muss auf lange sich weiter gespart werden. „Die vergangenen zehn Jahre waren jetzt alles andere als gut. Wenn wir jetzt nochmal so zehn Jahre bekommen, dann können wir auch nicht mehr sagen, dass über einen langen Zeitraum betrachtet die Situation wieder komfortabel wäre. Dann haben wir wirklich ein Problem, dass die Grundwasser-Neubildungsphasen überall abnehmen“, sagte Eike Bruns vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie zu Sat.1.

Andere Landkreise können mit Maßnahmen zum Wassersparen nachziehen

Der Klimawandel führt immer häufigeren Extrem-Wettern, sowohl Dürren als auch extremen Regen. Das Land Niedersachsen will deshalb in ein besseres Wassermanagement investieren. Wenn sich der Wetter-Trend nicht ändern, könnten jedoch auch andere Maßnahmen möglich sein. „Wir setzten auf Einsicht in der Bevölkerung und die scheint auch soweit vorhanden zu sein. Im Zweifel wäre dann ein Bussgeld sicherlich das letzte Mittel“, sagte Steinbrecher.

Doch der Landkreis Nienburg ist nicht der einzige in Niedersachsen, der mit Wasserknappheit zu kämpfen hat. Laut dem NDR könnten schon bald andere Landkreise nachziehen. So sollen in Lüneburg etwa schon Maßnahmen geplant sein und in Celle wurde bereits dazu aufgerufen, aufs Rasensprengen zu verzichten. Nicht nur in Niedersachsen sorgt die Trockenheit für Einschränkungen, im vergangenen Jahr gab es aufgrund von Wassermangel auch in Landkreisen in Bayern Verbote.

