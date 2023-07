„Direkte Folge des Klimawandels“: Extreme Hitze über Südeuropa – Trockenheit in Deutschland

Rekordverdächtige Temperaturen

Die Hitzeblase im Mittelmeerraum hält an. Wetter-Experten rechnen mit Höchstwerten bis 45 Grad. Wie sich die Temperaturen in Deutschland entwickeln, lesen Sie hier.

München – Nach der großen Hitze und teils heftigen Gewittern in Deutschland folgt einem Meteorologen zufolge nun der „Wohlfühlsommer“. Viel verändert hat sich an der Prognose nicht. Zwar gilt der Sommer in diesem Jahr als wärmster seit 1881, meldete Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. Die Temperaturen bleiben aber in den kommenden Tagen angenehm.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dürfte es vereinzelt zwar Regen und kurze Gewitter geben, ansonsten bleibe es aber in weiten Landesteilen trocken. Das bestätigte auch Meteorologe Jung – flächendeckenden Regen gibt es vorerst nicht. Den Angaben zufolge werden in Deutschland zwischen 25 und 30 Grad erwartet. Im Südwesten könnten die Temperaturen örtlich auf 32 bis 33 Grad klettern, im Norden sei es dagegen mit 17 bis 20 Grad deutlich kühler.

+ Ein Tourist kühlt sich in einem Brunnen in Spanien ab. Die Menschen in Südeuropa ächzen unter der aktuellen Hitzewelle. © Eduardo Briones/dpa

Wetter in Deutschland eher trocken – Hitze sammelt sich in Südeuropa

Tropische Nächte befürchtet der Wetter-Experte erstmal nicht. Nachts würden die Werte deutlich unter 20 Grad liegen. Doch der Boden ist in rund 25 Zentimetern Tiefe besonders trocken, vor allem in der Mitte und im Süden des Landes, stellenweise auch im Norden, hieß es weiter.

Derzeit hält sich die Hitzeblase rund ums Mittelmeer. „Dort herrschen Spitzenwerte um 40 bis 45 Grad. Von Spanien bis nach Griechenland kommt es zu extremer Hitze“, erklärte Jung. In Südeuropa gilt angesichts dessen die höchste Alarmstufe. Auf der deutschen Urlaubshochburg Mallorca wurden am Dienstag (18. Juli) 44 Grad gemessen, meldete die Digitalzeitung Ok Diario. In Italien geraten viele Krankenhäuser bei den Temperaturen bereits unter Druck, berichtete die italienische Tageszeitung La Repubblica.

Hitzeblase über Südeuropa: „Direkte Folge des fortschreitenden Klimawandels“

Angesichts der anhaltenden Hitze und Trockenheit in Griechenland verschlingen derzeit Waldbrände den Großraum Athen. „Dieser alarmierende Trend ist eine direkte Folge des fortschreitenden Klimawandels, der die globale Erwärmung vorantreibt“, erklärte Wetter-Experte Jung. „Das Meerwasser im Mittelmeer erwärmt sich rapide, da es als großes Becken die Wärmeenergie effizient speichert. Die erhöhten Temperaturen können schwerwiegende Konsequenzen für die marine Biodiversität haben.“ Studien zeigen, dass der Klimawandel auch für den Menschen immer gefährlicher wird.

Die beunruhigende Hitzewelle in Südeuropa zeigt sich zunächst aber nicht in Deutschland. Sollte es mal wieder deutlich heißer werden, können Sie mit einigen Tipps die Hitze überstehen. So geht es mit den Temperaturen laut Jung in den kommenden Tagen weiter:

Tag Höchstwerte Mittwoch (19. Juli) 19 bis 30 Grad Donnerstag (20. Juli) 19 bis 28 Grad Freitag (21. Juli) 20 bis 29 Grad Samstag (22. Juli) 22 bis 30 Grad Sonntag (23. Juli) 23 bis 33 Grad Montag (24. Juli) 22 bis 30 Grad

Wetter-Experte Jung wagt darüber hinaus eine kleine Prognose bis Anfang August. In Norddeutschland sollen die Werte bei 20 bis 25 Grad liegen, vereinzelt könnte es Regenschauer geben. Im Westen des Landes dagegen bleibt es weiterhin trocken. Die Temperaturen könnten etwas herabfallen. Hier „sieht es nach einem kühlen Start in den August aus“. Ähnlich könnte es im Osten und Süden sowie ausfallen. Sicher könne man aber noch keine Prognose abgeben, betonte Jung. (kas)

