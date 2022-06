Hitze-Hammer in Österreich – Erste Läden schließen, Fiaker-Pferde bekommen früher Feierabend

Von: Ines Baur

Teilen

Fiaker gehören zum Wiener Stadtbild dazu. Doch bei zu hohen Temperaturen bekommen die Tiere hitzefrei. (Symbolbild) © robertkalb photographien/Imago

Bei den österreichischen Nachbarn ist es heiß. Besonders in Wien stöhnen nicht nur die Menschen wegen der hohen Temperaturen. Erste Chefs geben bereits „hitzefrei“.

Wien - Es ist heiß bei den österreichischen Nachbarn. Und laut Wetterprognose wird es noch heißer. Im Laufe der Woche, so der derstandad.at, kann vor allem für den Osten des Landes kaum Entspannung angesagt werden. Zur Wochenmitte erwarten dort Mensch und Tier Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad. Erste Ladenbesitzer schmeißen hin und geben sich selbst und der Crew hitzefrei.

Fiaker-Pferde und ein Nagelstudio machen früher Feierabend

Im zweiten Wiener Gemeindebezirk beispielsweise hat ein Nagelstudio kurzerhand entschieden nicht zu arbeiten. Hier standen am gestrigen Montag die Kundinnen und Kunden vor verschlossenen Türen, berichtet oe24.at. Denn bei Temperaturen um die 35 Grad machte der Dienstleister dicht. „Heute wegen Hitze geschlossen“, las die Kundschaft auf dem Aushang an der Türe.

Und auch die Fiaker-Pferde bekamen am Montag hitzefrei. Um 16 Uhr war die 35 Grad-Marke geknackt – die Pferde durften nach Hause traben. Ist es auf dem Land im Sommer sehr warm, glüht es in der Stadt. Dunkle Flächen, Dächer, sowie Asphalt und Beton speichern die Wärme. Eine dichte Bebauung gibt weniger Verdunstungskälte ab, die etwa durch Bäume und Pflanzen entsteht.

Hitzewelle - Werte dürften noch übertroffen werden

Besonders heiß soll der Monatswechsel werden: „Die Modelle deuten im Osten auf große Hitze mit Höchstwerten um 38 Grad, der Zeugnistag in Wien und im Burgenland wird also nicht nur für die Kinder schweißtreibend“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der UWZ gegenüber heute.at . Die bislang höchste Temperatur des Jahres wurde in Österreich am 19. Juni in Feldkirch mit 36,5 Grad aufgestellt. Doch dieser Wert dürfte kommende Woche übertroffen werden.