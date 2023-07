Klima fällt bei 40 Grad aus: Mehrere Passagiere werden in Flugzeug ohnmächtig

Von: Nadja Zinsmeister

Auf einem Flug von Malta nach Rom fiel im Flugzeug die Klimaanlage aus. Mit schweren Folgen: Gleich mehrere Passagiere erlitten einen Hitzekollaps.

Valletta/Rom - Der Sommer verläuft in vielen Teilen Europas in diesem Jahr extrem. Vor allem der Süden kämpft aktuell mit starken Hitzewellen. Das wurde nun auch Passagieren auf einem Flug von Malta nach Italien zum Verhängnis. Einige brachen aufgrund hoher Temperaturen im Flugzeug zusammen.

40 Grad und kaputte Klimaanlage: Passagiere leiden unter extremer Hitze im Flugzeug

In Malta und anderen Ländern stiegen die Temperaturen in den vergangenen Tagen weit über 30 Grad Celsius. Am Donnerstag (20. Juli) sagten einige Wetterdienste für die Urlaubsinsel sogar knapp über 40 Grad voraus. Darunter mussten vor allem Passagieren auf dem Flug KM614 von der Fluglinie Air Malta leiden. Demnach gestaltete sich der Flug nach Rom weitaus anstrengender als geplant, da die Klimaanlage nicht richtig funktionierte. Zunächst hatte die Wirtschaftszeitung aerotelegraph.com darüber berichtet.

In dem Passagierflugzeug habe es von Anfang an ein Problem mit der Klimaanlage gegeben, weshalb die Temperatur kontinuierlich angestiegen seien. Die Airline selbst nannte es „eine Kombination aus extremen Temperaturen, die durch einen Fehler in der Klimaanlage noch verschlimmert wurde“, so die Zeitung weiter.

Klima fällt bei 40 Grad aus: Drei Passagiere werden im Flugzeug ohnmächtig

Schnell sei die Hitze im Flieger drei Passagieren zu viel geworden. Sie sollen einen Hitzekollaps erlitten haben und ohnmächtig geworden sein. Zunächst habe sich die Crew um die drei Betroffenen im Flugzeug gekümmert, anschließend seien sie von medizinischen Rettungskräften betreut worden. Den Vorfall soll die Airline gegenüber lokalen Medien bestätigt haben.

Laut dem Deutschen Roten Kreuz entsteht ein Hitzschlag aufgrund anhaltender Hitze und körperlicher Überanstrengung. Klassische Symptome seien „trockene und heiße Haut, ein beschleunigter Pulsschlag, Müdigkeit und Erschöpfung, Krämpfe und Erbrechen“ sowie „Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Halluzinationen“. Am besten helfe man einer betroffenen Person, indem man den Notruf wählt und sie in der Zwischenzeit an einen schattigen oder kühleren Ort bringt sowie etwas zu Trinken anbietet. Sollte der Betroffene nicht mehr bei Bewusstsein sein, rät das Rote Kreuz zur stabilen Seitenlage. Außerdem helfe es, die Person mit feuchten Tüchern am Kopf und im Nacken abzudecken. (nz)