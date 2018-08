Nach der Hitzewelle: Drohen nun Mega-Gewitter?

Pünktlich zum Ferienstart der Bayern, klettern in ganz Deutschland die Temperaturen. Nun könnten heftige Gewitter für kurze Abkühlung sorgen. Wir halten Sie in unserem Deutschland-Ticker auf dem Laufenden.

Wetter in Deutschland: Abkühlung ist noch lange nicht in Sicht

Temperaturen klettern immer höher

Gewitter in ganz Deutschland erwartet

Drohen hohe Einbußen bei der Ernte?

Hitze-Rekord in Sachsen Anhalt: Heißester Tag des Jahres mit 39,5 Grad in Bernburg gemessen

Temperaturen über 30 Grad auch im August zu erwarten

Alle Informationen im Live-Ticker zur Hitzewelle 2018:

Update 1. August 2018, 10.54 Uhr:

Im vergangenen Jahr ausgeprägte Niederschläge, in diesem Jahr ein Hitzesommer: Der Meteorologe Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimaforschung rät den Deutschen, sich auf mehr unterschiedliche Extremwetterlagen einzustellen. Dass die ersten Atomkraftwerke bereits wegen fehlenden Kühlwassers heruntergefahren werden müssen, zeige, dass auch die Energieversorgung sich auf die Extreme einstellen müsse.

Update 1. August 2018, 10.50 Uhr:

Ein Wasserwerfer der Polizei bewässert Bäume am Straßenrand. Die zur Zeit nicht benötigten Wasserwerfer des Polizeipräsidiums Bochum bewässern Grünflächen und Bäume im ganzen Stadtgebiet.

+ Ein Wasserwerfer bewässert Bäume in Bochum. © dpa / Marcel Kusch

Update 1. August 2018, 9.59 Uhr:

Wie Wetter.net berichtet, stellt unser Hitze-Sommer einige Ferien-Domizile in den Schatten. Mit 39,5 Grad in Bernburg an der Saale war es bei uns in Deutschland gestern wärmer als in Kairo, wärmer als in Italien und in Griechenland. Urlaub in Deutschland lohnt sich für alle Daheim-gebliebenen also definitiv.

Update 1. August 2018, 9.45 Uhr

Hat die Hitze Auswirkungen auf unsere Stimmung? Was schon lange vermutet wurde, scheint nun von Experten bestätigt. Auch wenn wissenschaftliche Beweise ausstehen, sehen Experten Anzeichen für ein höheres Unfallrisiko bei Hitze. „Die Reizbarkeit an Hitzetagen ist deutlich höher“, sagte der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, der Deutschen Presse-Agentur. Das könne dann auch zu aggressiverem oder risikobereiterem Verhalten im Verkehr führen.

Unfallforscher des ADAC haben in einer 2013 veröffentlichten Studie über eine höhere Zahl von Unfällen an Sommertagen berichtet. Danach gab es an Tagen mit mehr als 25 Grad mehr Unfälle, die durch mangelnde Konzentration verursacht wurden als an kühleren Tagen.

Update 1. August 2018, 9.38 Uhr

Nun ist der Rekord-Sommer auch bei der Polizei angekommen. Polizisten in Schleswig-Holstein dürfen wegen der Hitze derzeit ihre Dienstmützen abnehmen. Wie die „Kieler Nachrichten“ auf ihrer Webseite berichten, hat Landespolizeidirektor Joachim Gutt den Beamten per Rundschreiben freigestellt, ob sie die Kopfbedeckung tragen oder nicht. Polizisten sollten dabei dem Schreiben nach „in Abwägung zum jeweiligen Einsatzzweck (Eigensicherung, Amtsautorität)“ entscheiden. Zuvor hatte es Kritik an den Mützen gegeben, weil sich ihr Kunstlederbezug bei dem Wetter stark aufheizt.

Deutschland ächzt unter Rekord-Hitze 2018

Pünktlich zu den Sommerferien aller Bundesländer klettern auch die Temperaturen täglich. Während sich viele Kinder im Freibad oder am See erfrischen können, sind die steigenden Temperaturen vor allem für ältere Menschen eine wahre Tortur. Vor einigen Tagen wurde dann sogar die 30 Grad Marke geknackt und wie es aussieht, wird sich daran in der nächsten Zeit auch nichts mehr ändern.

Das aktuelle Supersommer-Tief „Juli“ bringt weiter subtropische Luft von Süd und Südwesteuropa zu uns. Und das wird von Tag zu Tag spürbarer. Diesen Mittwoch darf sich Deutschland auf ganze 37 Grad einstellen. Doch auch nachts wird es auf absehbare Zeit keine Abkühlung geben: selbst beim Schlafen fallen die Temperaturen selten unter 25 Grad, im sächsischen Jeßnitz fiel das Thermometer sogar nicht unter 28,5 Grad. Damit qualifizierte sich der Juli als fünftwärmster Juli aller Zeiten.

+ Viele Münchner kühlen sich an der Isar ab. © dpa / Peter Kneffel

Wer auf baldige Abkühlung hofft, der braucht nun aber ganz starke Nerven: Deutschland schwitzt auch im August weiter. Einige wenige dürfen sich jedoch über einen kurzweiligen Temperatur-Abschwung freuen. Von Südwesten bis Nordosten ist vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Dabei könnten Starkregen, Hagel und auch Sturmböen auftreten. Doch leider wird die kurze Erfrischung nur von kurzer Dauer sein.

Besonders für ältere Menschen können die heißen Temperaturen schnell zur Gefahr werden. Da hilft nur viel Trinken, nicht zu sehr anstrengen und auf den eigenen Körper hören. Wird der Sommer 2018 vielleicht sogar die 40 Grad Marke knacken?

jl/dpa