„Die Situation in ganz Indien ist verheerend“ – Extreme Hitzewelle lässt Stromversorgung kollabieren

Von: Martina Lippl

Teilen

Extreme Hitzewelle: In Indien und Pakistan herrschen bis zu 46 Grad. © WMO Screenshot

In Indien steigen seit Wochen die Temperaturen ungewöhnlich stark an. Die Stromversorgung bricht in einigen Teilen zusammen. Experten warnen.

Genf/Neu Delhi – In der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind am Freitag 43 Grad Celsius gemessen worden. Am Wochenende könnten die Temperaturen die Marke von 50 Grad überschreiten, sagte eine Sprecherin der Weltwetterorganisation (WMO) am Freitag in Genf. Ein Ende der extremen Hitzewelle ist, wenn erst nächste Woche in Sicht. Ab dem 2. Mai sollen die Werte langsam abflauen. Bis dahin ist es extrem heiß.

Die Stromversorgung in Indien und Pakistan ist am Limit und teilweise kollabiert. Stundenlang fällt der Strom in einigen Städte aus. In Pakistan meldeten die Behörden Stromausfälle von bis zu acht Stunden, wie die Nachrichtenagentur afp berichtet

Höchsttemperaturen am 28. April 2022 in weiten Gebieten 43-46 Grad Celsius Die Extremen Temperaturen sollen bis zum 2. Mai anhalten.

Quelle: India Meteorological Department

In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi warnten die Behörden, dass sie viele Kraftwerke nur noch „weniger als einen Tag“ laufen lassen könnten. Seit Tagen kämpft die Feuerwehr gegen einen Brand auf einer Mülldeponie. Giftige Rauschwolken waberten über die Stadt. Das Feuer konnte jedoch am Freitag unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten, die Flammen mit Sand und Schlick zu ersticken, offenbar mit Erfolg. Die Brandursache ist zunächst noch unklar. Im vergangenen Monat hat es bereits vier Mal auf einer Mülldeponie in Neu Delhi gebrannt. Experten vermuten, dass ungewöhnlich heißes Wetter die Zersetzung des Mülls anheizt und dadurch noch mehr leicht entzündliches Methangas freigesetzt wird als gewöhnlich.

Extreme Hitzewelle in Indien und Pakistan lässt Stromversorgung kollabieren

„Die Situation in ganz Indien ist verheerend“, sagte Arvind Kejriwal von der Regionalregierung der Hauptstadtregion. Er warnte vor den möglicherweise dramatischen Auswirkungen von anhaltenden Stromausfällen in Krankenhäusern und der U-Bahn Neu Delhis.

Seit März verzeichnet die indische Hauptstadt Rekordwerte von bis zu 40,1 Grad. Derzeit ist es besonders heiß. Laut der Weltwetterorganisation (WMO) ist es der wärmste März seit Beginn der Aufzeichnungen, mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von 33,1 oder 1,86 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Pakistan verzeichnet demnach auch den wärmsten März seit mindestens 60 Jahren, wobei eine Reihe von Stationen Märzrekorde brachen.

Ob diese Hitzewelle direkt auf den Klimawandel zurückzuführen ist, sei noch schwer zu sagen, sagte die Sprecherin der Weltwetterorganisation WMO laut der Nachrichtenagentur dpa.

Ungewöhnliche Hitze in Indien und Pakistan

In Indien haben die Wetterextreme zwischen 1951 und 2015 zugenommen, mit einem beschleunigten „Erwärmungstrend“ in den vergangenen 30 Jahren von 1986 bis 2015, ist in einer WMO-Mitteilung zu lesen. Und: Zu dieser Jahreszeit ist es in Indien und in Pakistan heiß.

„In der Vormonsunzeit kommt es sowohl in Indien als auch in Pakistan regelmäßig zu übermäßig hohen Temperaturen, insbesondere im Mai. Hitzewellen treten im April auf, sind aber seltener. Ob neue nationale Temperaturrekorde aufgestellt werden, ist noch nicht absehbar. Turbat in Pakistan verzeichnete am 28. Mai 2017 mit 53,7 °C die vierthöchste Temperatur der Welt.“

Hitzewelle in Indien: Bei unerträglichen Temperaturen erholt sich ein Mann unter einem Baum. © SANJAY KANOJIA/afp

Wissenschaftler führen die zunehmenden und intensiveren Hitzewellen auf den Klimawandel zurück. Solche Temperaturen seien zu dieser Jahreszeit in Teilen der betroffenen Region noch nie da gewesen, sagte Klimaforscher Erich Fischer aus Zürich dem Schweizer Sender SRF. Die Hitzewelle werde voraussichtlich Rekorde brechen.

Gekoppelt mit der hohen Luftfeuchtigkeit herrschten dort teilweise Zustände, bei denen die Menschen an ihre Anpassungsgrenzen stießen, sagte Fischer. Es handele sich um eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt, wo rund zehn Prozent der Weltbevölkerung leben. Die Menschen lebten eng beieinander, die Luftverschmutzung sei groß, die Nächte heiß. Viele Menschen hätten keine Möglichkeit, sich abzukühlen. Wenn solche Hitzewellen länger anhalten, könnten Menschen ohne Zuflucht in klimatisierte Räume dort bald nicht mehr leben. „Der im vergangenen Jahr publizierte Weltklimabericht zeigt, dass Ereignisse, wie wir sie früher nur alle 50 Jahre erwartet haben, heute schon fünfmal häufiger auftreten“, sagte Fischer.(ml/afp/dpa)