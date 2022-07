Extreme Hitzewelle: Waldbrände wüten in ganz Europa - Grieche tötet sich aus Verzweiflung selbst

Von: Marc Dimitriu

Waldbrände nahe Athen: Feuerwehr kämpft mit Hubschraubern gegen Flammen. © IMAGO/Sotiris Dimitropoulos / Eurokinissi

Ganz Europa leidet unter einer heftigen Hitzewelle. Überall auf dem Kontinent lodern Waldbrände und halten die Feuerwehren in Atem.

Athen - Die Hitzewelle in Europa nimmt kein Ende. Vielerorts herrschten in den vergangenen Tagen sogar Temperaturen bis zu 40 Grad. Die Trockenheit und Dürre sorgt für zahlreiche Waldbrände, vor allem in Südeuropa. Nahe der griechischen Hauptstadt Athen mussten wegen heftiger Waldbrände hunderte Menschen evakuiert werden. Die Bekämpfung der Brände sei aufgrund starker Winde aus wechselnden Richtungen besonders schwierig, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr am Mittwoch, dem 20. Juli

Waldbrände bedrohen Ortschaften nahe Athen - Feuerwehr kämpft gegen 117 Waldbrände in Griechenland

Rund 500 Feuerwehrleute, 120 Löschfahrzeuge, drei Flugzeuge und vier Helikopter waren am Morgen des 20. Juli im Einsatz, um zu verhindern, dass die am Dienstagnachmittag ausgebrochenen Brände auf die Ortschaften Penteli, Pallini, Anthousa und Gerakas übergreifen.

In ganz Griechenland war die Feuerwehr wegen 117 Waldbränden im Einsatz. Die Regierung berief eine Kriseneinheit ein und bat andere europäische Staaten um Unterstützung. In Athen wurden Teile der Ringstraße um die Stadt für den Verkehr gesperrt, wie der Betreiber auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Zu den in der Hauptstadtregion vorsorglich evakuierten Gebäuden zählen neben Wohnhäusern eine Kinderklinik und das Nationale Observatorium in Athen.

Laut einem Bericht des Fernsehsenders ERT liegen bisher keine Erkenntnisse über Verletzte vor. Medienberichten zufolge tötete sich ein 80-jähriger Mann aus Verzweiflung selbst. „Die Glut ist vom Himmel gefallen, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte ein älterer Bewohner des Vororts Anthousa im TV-Sender ERT.

Hitzewelle in Europa: Zahlreiche Waldbrände in Italien - Gas-Tanks explodiert

Auch Italien ist stark betroffen. In der Toskana haben am Mittwoch mehr als 100 Feuerwehrleute weiter gegen einen großen Waldbrand nahe der Stadt Lucca gekämpft. Rund 500 Bewohner in der Gegend der Gemeinde Massarosa seien vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Auf einem Video aus der Nacht war zu sehen, wie die Flammen nahe einer Siedlung loderten. Einige Gas-Tanks seien explodiert, twitterte Regionalpräsident Eugenio Gianin. Einige Seiten der Brand-Front hätten sich wegen starker Winde ausgedehnt. Der Einsatz läuft bereits seit vergangenem Sonntag.

Italien, Massarosa: Die italienische Feuerwehr ist bei einem Waldbrand im Einsatz. Laut des toskanischen Zivilschutzes hätten die Nacht über Winde aus Nordosten die Flammen weiter angetrieben. © Vigili del Fuoco/dpa

Auf den Ferieninseln Sizilien und Sardinien herrscht örtlich eine erhöhte, mitunter auch die höchste Waldbrand-Warnstufe. Die Feuer breiten sich wegen der seit geraumer Zeit anhaltenden Trockenheit oft schnell aus und werden von Winden angefacht. Hinter den Bränden stecken oft fahrlässiges Verhalten von Menschen oder Brandstiftung.

Auch an der italienisch-slowenischen Grenze gingen die Löscharbeiten wegen eines Waldbrandes am Mittwoch weiter. Laut Feuerwehr war ein Gebiet in der Gemeinde Doberdò, südlich von Görz (Gorizia) betroffen. Die Lage bessere sich den Rettungskräften zufolge.

Hitzewelle in Europa: Nicht nur Süden betroffen - Waldbrände bei London nach heißestem Tag in der Geschichte

Aber nicht nur der Süden ist betroffen, auch in Deutschland lodern zahlreiche Feuer. Teilweise von Feuerteufeln, wie in Bayern, gelegt. Und sogar im als kühl und regnerisch geltenden England brennt es. Bei Löscharbeiten am heißesten Tag in der Geschichte Großbritanniens sind in London mindestens 16 Feuerwehrleute verletzt worden. Zwei Einsatzkräfte wurden vorübergehend in Kliniken behandelt, wie der stellvertretende Feuerwehrchef der britischen Hauptstadt, Jonathan Smith, am Mittwoch dem Sender Times Radio sagte. Die Feuerwehr habe unter beispiellosen Bedingungen gearbeitet. Es habe mehr als 1000 Notrufe gegeben, davon die allermeisten wegen der Hitze. Smith warnte trotz der deutlich niedrigeren Temperaturen am Mittwoch vor weiteren Feuern. Der Boden sei noch immer völlig ausgetrocknet.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach vom arbeitsreichsten Tag für die Feuerwehr seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem zwei Großbrände im Osten Londons sorgten für Aufsehen. Am Vortag waren erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen mehr als 40 Grad Celsius in Großbritannien gemessen worden. (md mit dpa/AFP)