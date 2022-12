H&M nimmt Produkt aus dem Verkauf, nach Kritik von Mega-Star: „Das ist Müll“

Von: Marc Dimitriu

Der Pop-Sänger Justin Bieber wetterte gegen den Modehersteller H&M, weil der eine Kollektion mit seinem Gesicht rausgebracht hatte. Das hat nun Konsequenzen.

Stockholm – Für Justin Bieber (28) war es kein leichtes Jahr 2022. Der kanadische Mega-Star hatte nach einer Viruserkrankung – dem „Ramsay-Hunt-Syndrom“ – mit einer Gesichtslähmung auf der rechten Seite zu kämpfen. Bieber konnte mit seinem rechten Auge nicht mal mehr blinzeln und musste sogar zahlreiche Konzerte absagen. Jetzt gibt es erneut Ärger für den Sänger, allerdings ganz anderer Art.

Justin Bieber wettert auf Instagram gegen H&M: Klamotten mit seinem Abbild verkauft

Bieber hat seinen Fans davon abgeraten, Produkte mit seinem Abbild beim schwedischen Moderiesen H&M zu kaufen. Er habe keine Erlaubnis oder Zustimmung zu der Kollektion erteilt, schrieb der 28-Jährige in einer Instagram-Story. „Ich würde das an eurer Stelle nicht kaufen“, betonte der Sänger. Die Produkte seien „trash“ (Müll). Bieber hat rund 270 Millionen Follower in dem sozialen Netzwerk.

Im Online-Shop des schwedischen Modekonzerns fanden sich unter anderem Pullover, T-Shirts und eine Tasche mit dem Konterfei des Kanadiers. H&M wies die Vorwürfe von Bieber zurück. „Wie bei allen anderen lizenzierten Produkten und Partnerschaften hat H&M ordnungsgemäße Zulassungsverfahren befolgt“, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. H&M arbeitet seit mehreren Jahren mit dem Pop-Star zusammen.

Nach Kritik von Justin Bieber: H&M zieht Kollektion „aus Respekt vor der Zusammenarbeit“ zurück

Nachdem die Kritik vermutlich aber zu groß geworden war, hat sich H&M nun doch dazu entschieden, die Kollektion mit den Abbildern des Musikers zurückzuziehen. Man habe zwar ordnungsgemäße Genehmigungsverfahren befolgt, die Kleidungsstücke aber „aus Respekt vor der Zusammenarbeit und vor Justin Bieber“ aus dem Verkauf genommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage der dpa mit. Die Produkte waren zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr im Online-Shop des Moderiesen erhältlich.

H&M musste 2022 hunderte Filialen schließen, viele davon in Deutschland. (md mit afp und dpa)