Rätselraten um großen Fisch in der Sorpe – Experte gibt entscheidenden Hinweis

Von: Georg Dickopf

Heutzutage ist fast schon normal, dass viele Dinge aus China kommen. Doch das gilt neuerdings auch für große Fische, die in heimischen Talsperren schwimmen.

Sundern – Der Hobbyfotografin Ania Fricke gelang in diesen Tagen ein bemerkenswertes Bild von einem besonderen Fisch, der in Ufernähe im türkisfarbenen Wasser der Sorpetalsperre schwamm.

„Was ist das wohl für ein Fisch?“, fragte die Fotografin in den sozialen Medien und schätzte das kurz unter der Wasseroberfläche fotografierte Exemplar auf gut 90 Zentimeter Länge.

Fast 80 Kommentare zum Fisch

Fast 80 Kommentare gingen ein, berichtet come-on.de. Neben einigen nicht ernst gemeinten Hinweisen auf Loch Ness, Moby Dick, Megalodon, die seltene Riesensorperelle, den blauäugiger Zitterkarpfen oder Deutschlands Antwort auf den weißen Hai (Kuno der Killerkarpfen) gab es auch Antworten wie Lachsforelle.

Diesen fast ein Meter langen Fisch fotografierte Ania Fricke in der Sorpetalsperre. © Fricke

Nicht wenige tippten auf Graskarpfen. Und diese Einschätzung teilt auch Mark de Koning, der in Amecke seit vielen Jahren das Angelsportgeschäft de Koning betreibt. „Bei dem Fisch handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Graskarpfen“, sagt der Experte.

Ursprung in China

Der Graskarpfen, der auch Weißer Amur, Grasfisch oder Chinakarpfen genannt wird, stammt ursprünglich aus China, wo der Fisch in ruhigen, tiefen Flüssen und Seen in den Ebenen vorkommt.

Der Ruhrverband betreibt unter anderem die Sorpetalsperre in Sundern. © RUHRVERBAND

Laut Wikjpedia wurde der Graskarpfen in den 1960er Jahren in vielen Gewässern in Europa und Amerika, oft zusammen mit Silberkarpfen und Marmorkarpfen, zur Bekämpfung von Wasserpflanzen ausgesetzt – in der Sorpetalsperre, die für ihr glasklares Wasser bekannt ist, hat der Fisch seine Aufgabe offenbar verstanden.

Grüne Wasserpolizei

Demnach muss weder Fotografin Ania Fricke noch ein anderer Badegast in der Sorpe Angst haben, dass besagter Fisch einem in den Zeh beißt, denn der Graskarpfen ist nahezu ein reiner Vegetarier und ernährt sich von Seerosen, Wasserpest und anderen Wasserpflanzen. Aber auch cellulosereiches und schwer verdauliches Schilf können die wärmeliebenden Fische verwerten, die also eine Art grüne Wasserpolizei sind und auch die ungeliebten Algen fressen.

Besonders an warmen Sommertagen kann man die Graskarpfen wie am Montag auf der Suche nach grüner Nahrung beobachten. Sinkt die Wassertemperatur jedoch unter 13 Grad, stellt der Graskarpfen die Nahrungsaufnahme ein.

Geangelt werden darf der Graskarpfen nach den Angaben von Mark de Koning durchaus. Das Fleisch ist weiß und zartblättrig. Kenner beschreiben die Konsistenz und den Geschmack gern mit Krabbenscheren in feinster Qualität.

Ködern mit Salatherzen

„Ködern kann man den Graskarpfen mit Salatherzen, aber das ist ein seltener Fisch, auf den eher selten geangelt wird“, weiß de Koning, der auch von über 100 Zentimeter großen Exemplaren in der Sorpe weiß.

Über zwei Meter langer Wels

Größentechnisch kommt er damit aber nicht an den König der Sorpe heran – den Wels, der in den Tiefen zu finden und dort über zwei Meter groß werden kann.

Der Wels ist der größte Süßwasserfisch Europas. Die Fische attackieren keine Schwimmer, wohl aber Enten. Welse können allein durch ihre Größe bereits ganz schön unheimlich wirken. (Symbolfoto) © Mathieu Foulquié/Imago

„Welse attackieren aber keine Schwimmer“, kann der Angelexperte die Wassersportfreunde beruhigen. Allerdings könnten Wasservögel wie Enten beim Wels durchaus schon mal auf dem Speiseplan stehen, denn anders als der Graskarpfen ernährt sich der Wels nicht rein vegetarisch.