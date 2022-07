Hochsommerliches Wetter in weiten Teilen Deutschlands

Teilen

Ein Feld mit blühenden Sonnenblumen in Ostbrandenburg. © Patrick Pleul/dpa

Hoch Iosif bringt zunehmend warme bis heiße Luft aus dem Süden ins Land. Es werden Temperaturen bis 34 Grad erwartet.

Offenbach - Es wird wieder sehr warm in fast allen Teilen Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach erwartet „zeit- und gebietsweise“ hochsommerlich heißes Wetter. Denn Hoch Iosif hat sich über Mitteleuropa breit gemacht und bringt zunehmend warme bis heiße Luft aus dem Süden ins Land.

Wo wird es heiß?

Hoch Iosif sorge vor allem im Südwesten des Landes für Hochsommerfeeling, sagt Meteorologe Marcel Schmid vom DWD. „Dort werden heute bis 31 und morgen bis 34 Grad erwartet.“ Aber auch in den anderen Teilen des Landes sei es vielerorts mit Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad sommerlich.

Wo bleibt es frischer?

Lediglich an den Küsten wird es den Prognosen zufolge nicht ganz so warm. Dort werden beispielsweise am Mittwoch nur 19 bis 24 Grad erwartet. Am Donnerstag kann es vor allem an den Küsten sowie in den westlichen, zentralen und östlichen Mittelgebirgen auch einzelne kurze Schauer geben.

Wo könnte es krachen?

Im Bergland kann es laut den Meteorologen Gewitter geben, die in Bayern teils kräftig ausfallen können. Für Freitag wird in den Alpen ein „geringes Gewitterrisiko“ vorhergesagt.

Und wie geht es weiter?

Nach der Hitze ist vor der Hitze: Die Kaltfront des Nordseetiefs Anij führt zu einer vorübergehenden Abkühlung. „Am Freitag und Samstag wird es dann auch im Süden und Südwesten eng mit der 30 Gradmarke, bevor die Hitze vor allem zum Start in die neue Woche von Frankreich her einen neuen Anlauf nimmt“, sagt Meteorologe Schmid. dpa