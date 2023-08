Schande vom K2: Himalaya-Bergsteigerin macht fatale Ausrüstung publik – Experte hielt Rettung für möglich

Von: Victoria Krumbeck, Bjarne Kommnick

Der Aufstieg auf den K2 endetet für einen Hochträger tödlich, weil niemand Hilfe leistete. Extrembergsteiger Furtenbach erklärte, dass eine Rettung möglich sei.

Update vom 11. August, 13.30 Uhr: Der Extrembergsteiger Lukas Furtenbach beurteilte den tragischen Tod eines Hochträgers auf dem K2. Furtenbach bietet mit seinem Unternehmen Expeditionen auf den zweithöchsten Berg der Welt an. Am K2 kam es bis dato nicht vor, dass Bergsteiger über Leichen steigen müssten, erzählte Furtenbach in einem Interview mit dem ORF. Anders sehe die Lage am Mount Everest aus, so der Bergsteiger. Man gehe dort „eigentlich immer an Leichen von verstorbenen Bergsteigern vorbei, die werden schon aus dem Weg geräumt, sodass man nicht drüber steigen muss.“

Der Extrembergsteiger Lukas Furtenbach hielt eine Rettung des verunglückten Hochträgers am K2 für möglich. © Screenshot Twitter/@EverestToday/Screenshot ORF

Die neue Dimension mit dem Vorfall am K2 sei, dass der Hochträger noch am Leben gewesen sei. Den verbreiteten Aussagen, dass man für den Hochträger nichts mehr hätte tun können, widersprich Furtenbach deutlich. „Rettung von verunfallten Personen auf 8.000 Metern und darüber ist absolut möglich heutzutage und wird auch regelmäßig gemacht“, so der Bergsteiger. Der Hochträger hätte von Bergführern oder Sherpas auf etwa 7.000 Metern runtergebracht werden können, sodass ein Hubschrauber ihn holen hätte können, erklärte Furtenbach dem Sender.

Schande vom K2: Himalaya-Bergsteigerin wehrt sich und macht fatale Ausrüstung des Hochträgers publik

Update vom 11. August, 10.15 Uhr: Nach dem tragischen Unglück auf dem K2, bei dem der pakistanische Träger Mohammed Hassan ums Leben gekommen ist, meldete sich nun die norwegische Bergsteigerin Kristin Harila zu Wort. Nachdem viele Beteiligte den Vorwürfen zugestimmt hatten, dass es keine Hilfeversuche gegeben haben soll, den Mann zu retten, widerspricht Harila diesen jedoch.

Die Rekordbergsteigerin, die kurz zuvor noch alle 14 Achttausender Berge in 92 Tagen bestiegen hatte, erklärte gegenüber der Tageszeitung Telegraph, dass ihr Team alles Mögliche probiert hätte, dem verletzten Träger zu helfen. Jedoch sei es zu gefährlich gewesen, den Mann zu transportieren.

„Es nicht wahr, dass wir nichts getan haben“: Bergsteigerin wehrt sich gegen Vorwürfe nach K2-Unglück

Sie erklärt: „Es ist einfach nicht wahr, zu sagen, dass wir nichts getan haben, um ihm zu helfen“. Demnach hätte ihr Team anderthalb Stunden lang probiert, denn Mann von der Absturzstelle wieder hochzuheben. Zudem sei ein Kameramann noch eine weitere Stunde bei dem Verletzten gewesen. „Er wurde zu keinem Zeitpunkt alleine gelassen“, so Harila.

Bei der Gipfelbesteigung des K2 verunglückte ein Hochträger. Die Bergsteiger kletterten einfach über ihn drüber. © Screenshot Twitter/@EverestToday

Laut Angaben der Bergsteigerin hätten sie und ihr Team den Mann ohne Handschuhe und dicke Jacke gefunden. Zudem habe er kein Sauerstoff bekommen. „Wäre er mein Träger gewesen, hätte ich ihn so nicht nach oben geschickt“.

Update vom 10. August, 13.44 Uhr: Zu dem schrecklichen Unfall, der sich Ende Juli im Himalaya ereignetet, meldetet sich nun auch Bergsteigerlegende Reinhold Messner zu Wort. „Seit 30 Jahren ist diese Geschichte eine nicht alltägliche, aber eine häufig vorkommende“, sagte der 78-Jährige im Puls 24-Gespräch über den Fall des verunglückten Hochträgers. Ein Grund dafür sei, „dass an den großen Bergen kein Alpinismus, sondern Tourismus stattfindet“. Bis vor wenigen Jahrzehnten sei am Berg noch eine große Solidarität vorhanden gewesen, wie Messner erzählte. Die Stärkeren hätten ihre Touren für die Schwächeren abgebrochen.

Er appellierte, „dass die Menschen den Berg als das, was er ist, respektieren und ihn nicht von Einheimischen zur Kulisse oder zur Attrappe werden lassen“. Messner war einer der ersten Bergsteiger, der alle 14 Achttausender zwischen 1970 und 1986 bestieg. „Wenn die Menschen heute auf diese Berge gingen, in dem Stil, wie wir das in den 70er Jahren gemacht haben, dann würde niemand hinaufkommen“, sagte er. Er stellte fest, dass durch Sherpas und Hochträger auch „Sonntagsbergsteigern“ der Aufstieg ermöglicht würde. „Das ganze Drama ist die Tatsache, dass diese Klienten zu 99 Prozent keine Fähigkeit und keine Erfahrung haben“, so Messner.

50 Bergsteiger lassen Helfer auf K2 „elendig verrecken“ – Video zeigt die ungeheuerlichen Szenen am Berg

Erstmeldung vom 10. August: Wien — Es sind schwere Vorwürfe, die der Tiroler Bergsteiger und Hotelier Wilhelm Steindl gegen andere Bergsteiger erhebt. Am 27. Juli war er mit dem deutschen Kameramann Philip Flämig auf dem Weg, den zweithöchsten Berg der Erde zu erklimmen, den K2 im Himalaya-Gebirge. Doch sie brachen ab, zu gefährlich war der Aufstieg. Später sichteten sie das aufgenommene Drohnen-Material und sind entsetzt. Ein pakistanischer Hochträger liegt auf dem Boden, während die Bergsteiger über ihn drüber klettern. Später verstarb der Mann.

Tödlicher Unfall im Himalaya: Bergsteiger lassen Helfer sterben

Das Drama soll sich auf 8.200 Metern Höhe abgespielt haben. Der pakistanische Hochträger Mohammad Hassan stürzte ab, als Bergsteiger in Richtung der Schlüsselstelle „Flaschenhals“ drängten. Steindl und Flämig sind zu dem Zeitpunkt nicht mehr unter den Bergsteigern, die weiter Richtung Gipfel kletterten, wie sie der Wiener Zeitung der Standard berichteten. „Weil die Verhältnisse zu gefährlich waren und wir nicht unter den Eistürmen im Stau stehen wollten. Als eine Lawine runterkam, dachte ich, dass 30 Menschen tot sind.“ Die Lawine verletzte niemanden der Gruppe. Der K2 im Himalaya-Gebirge ist 8.611 Meter hoch und gilt als anspruchsvoller als der Mount Everest, der höchste Berg der Welt.

Bergsteiger, die auf dem Weg zum Gipfel des K2 waren, kletterten über einen gestürzten Hochträger. Er bekam keine Hilfe und starb. © Screenshot Twitter/@EverestToday

Die Expedition startete mit etwa 200 Bergsteigern, die den Achttausender erklimmen wollten. Flämig wurde im Auftrag von Servus TV mit einer Drohne zum K2 geschickt, um die Bergsteiger zu filmen. Was die Aufnahmen zeigen, schockiert die beiden Männer. Der Hochträger Hassan liegt auf dem Boden, kopfüber, mit entblößten Beinen soll er in einem Fixseil hängen, das er zuvor mit seinen Kollegen für die Bergsteiger anbrachte. Hassans soll gegen 2.30 Uhr gestürzt sein.

Bergsteiger im Himalaya lassen Helfer liegen: „Dieser Mann hat noch gelebt“

„Über die Erzählung von drei unterschiedlichen Augenzeugen kann ich berichten, dass dieser Mann noch gelebt hat, während etwa 50 Leute an ihm vorbei gestiegen sind. Das ist auch in den Drohnenaufnahmen sichtbar“, erzählte Flämig dem Standard. Die Aufnahmen sollen zeigen, wie jemand Hassans Oberkörper massiert. Vermutlich, um ihn am Leben zu halten. Ein weiteres Video, das auf Twitter geteilt wurde, zeigt, wie die Bergsteiger über einen Körper steigen.

Hassan war ein Mitarbeiter der „Lela Peak Expedition“, wie explorersweb.com berichtete. Seine Aufgabe war, den Seilmonteuren beim Gipfelvorstoß zu helfen. „Wir wissen nicht, was wirklich passiert ist, weil er unseren Mitgliedern und der Sherpa-Gruppe voraus war“, sagte der Besitzer des Organisations-Unternehmens Alex Abramov explorersweb.com. Die bulgarische Bergsteigerin Silvia Azdreeva schilderte dem Portal, dass sie auf dem Rückweg vom Gipfel über seine Leiche stiegen mussten. „Es gibt niemanden, der dich so schnell retten kann, du musst tagelang warten“, rechtfertigte sie das Handeln.

Tödlicher Unfall im Himalaya: „Er ist dort elendig verreckt“ — Untersuchungskommission ermittelt

Doch wie kam es zu dem Unfall, dass zum Tod von Hassan führte? Die Berichte darüber sind widersprüchlich. „Hassan fiel hin und zerbrach seine Sauerstoffmaske“, sagte Lakpa Sherpa, der im Basislager war, explorersweb.com. „Er ist in eine Gletscherspalte gefallen“, erzählte Lucy Westlake dem Portal. Laut den Augenzeugen soll Hasan „plötzlich“ verstorben sein. Doch Flämigs Aufnahmen zeigen, dass sich Hasan auch noch drei Stunden nach dem Sturz bewegt haben soll.

„Fakt ist, dass keine organisierte Rettungsaktion stattfand, obwohl Sherpas, aber auch Bergführer vor Ort waren, die hätten aktiv werden können. Keiner kann behaupten, dass er dort die Diagnose hätte stellen können, dass dem Menschen nicht mehr geholfen werden kann“, so Flämig weiter. „Er ist dort elendig verreckt. Es hätte nur drei, vier Leute gebraucht, ihn runterzubringen. Ich war nicht bei der Unfallstelle. Wenn ich es gesehen hätte, wäre ich raufgestiegen und hätte dem armen Menschen geholfen“, sagte Steindl dem Standard. Laut Flämig war Hassan nicht richtig ausgestattet

Nun sollen die Zeugen offizielle Aussagen machen. „Die wichtigste Aussage wäre die des anderen Höhenträgers, der mit dem toten Träger das Seil befestigte und ihn fallen sah“, sagte Rahat Karim Baig, Mitglied einer Untersuchungskommission, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Donnerstag (10. August). „Es ist bedauerlich, dass niemand anhielt, um dem sterbenden Mann zu helfen“, sagte Abu Zafar Sadiq, Präsident des pakistanischen Alpinclubs. „Wie auch immer die Umstände waren, jemand hätte dem armen Kerl helfen müssen“, so Sadiq weiter.

Neuer Achttausender Rekord während Helfer stirbt: Bergsteigen um jeden Preis?

Es soll das erste Mal für den 27-jährigen verunglückten Pakistani gewesen sein, dass er zum Hochträger auserkoren wurde, berichtete der Standard. Zuvor arbeitete er als Basislagerträger. Hassan hinterließ seine Frau mit drei Kindern sowie eine kranke Mutter. Steindl wolle die Familie, die in Armut lebt, nun finanziell unterstützen.

Die Schilderungen der beiden Männer lösten eine Debatte über die Bergsteigerszene aus. Unter den Bergsteigern war auch die norwegische Bergsteigerin Kristin Harila, die einen neuen Weltrekord aufstellte. In nur 92 Tagen bestieg sie alle 14 Achttausender. Doch zu welchem Preis? Flämig beschrieb die Stimmung als aufgeheizt, ein „konkurrenzbeladener Gipfelrush“. „Was da passiert ist, ist eine Schande. Da wird ein lebender Mensch liegengelassen, damit Rekorde erzielt werden können“, so Steindl.

Das Himalaya-Gebirge mit seinen zahlreichen Achttausendern ist bei Extremsportlern beliebt. Dennoch ist es sehr gefährlich. Im Frühjahr 2023 kam der deutsche Bergsteiger Luis Stitzinger ums Leben. Und erst im Juli stürzte ein Hubschrauber mit sechs Insassen in der Nähe des Mount Everest ab.