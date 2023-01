Der Bund fürs Konto: Warum sich eine Heirat finanziell richtig lohnen kann

Von: Linus Prien

Teilen

Die Vor- und Nachteile des Heiratens (Symbolbild). © IMAGO/Christian Ender

Beim Thema Heirat über Geld sprechen – klingt unromantisch. Das ist es auch, aber es gibt gute Gründe dafür. So lassen sich jährlich tausende Euro sparen.

Berlin - Bei einer Hochzeit sollte es um die Liebe zwischen zwei Menschen gehen. Davon würde man zumindest erst einmal ausgehen. Bestätigt wird diese Vermutung unter anderem von einer YouGov-Studie, derzufolge 67 Prozent der Heiratenden den Bund fürs Leben vor allem aus romantischen Gründen schließen.

Es gibt jedoch auch andere Beweggründe für die Eheschließung, welche nicht zuletzt mit Geld zu tun haben, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in einem aktuellen Bericht aufschlüsselt.

Vorteile der Eheschließung: Das Ehegattensplitting

Ein Schlüsselbegriff dürfte dabei vielen bereits bekannt sein: das sogenannte Ehegattensplitting. „Dabei wird das zu versteuernde Einkommen der Ehegatten zusammen­gerechnet und dann durch zwei geteilt“, erklärt Alexandra Menz, Fachanwältin für Familienrecht, dem RND. Da geringere Einkommen niedriger besteuert werden, wird am Ende gerade bei stark unterschiedlich großen Einkommen der beiden Eheleute weniger Einkommenssteuer fällig.

Der Expertin zufolge könnten bei manchen Ehepaaren jährlich höhere vierstellige Beträge gespart werden. Bei anderen, bei denen keine große Spanne zwischen den Einkommen besteht, gebe es weniger Einsparungen.

Vorteile der Hochzeit: Die Familienversicherung

Es geht jedoch nicht nur um steuerliche Vorteile. Auch bei der Krankenversicherung gibt es günstigere Tarife für Ehepaare, denn: Wer gesetzlich krankenversichert ist und nur ein sehr geringes Einkommen hat, kann sich kostenlos bei seinem Ehepartner mitversichern lassen. Dabei handelt es sich um die sogenannte Familienversicherung. Neben dem Partner können zudem auch Kinder mitversichert werden. Die Obergrenze für das Einkommen eines mitzuversichernden Familienmitglieds liegt bei monatlich 485 Euro, wie auch die Techniker-Krankenkasse auf ihrer Homepage klarstellt. Bei Minijobs sind bis zu 520 Euro monatlich möglich.

Auch bei anderen Versicherungen kann es Sondertarife für Ehepaare geben. Das gilt insbesondere für Hausrat-, Haftpflicht- und Kraftfahrzeug­versicherungen. Darüber hinaus gibt es auch Fälle, bei denen ein Vertrag für beide Ehepartner ausreicht.

Heiraten lohnt sich: So ist das Erben geregelt

Ein großer weiterer Faktor ist das Erben. Es gibt beim Todesfall eines Ehepartners ein automatisches Erbrecht für den verbliebenen Gatten. Das ist bei nicht verheirateten Paaren anders. In diesem Fall muss der verbliebene Partner explizit im Testament des Gestorbenen genannt werden. „Ich habe Fälle, wo Menschen noch im hohen Alter aus diesen Gründen heiraten“, sagt Menz.

Da hört es jedoch nicht auf: „Wer verheiratet ist, hat bei Erbschaften und Schenkungen die höchsten Freibeträge und ist gleichzeitig in der günstigsten Steuerklasse“, erklärt Sophie Mecchia, Rechtsexpertin bei der Stiftung Warentest, laut RND. Das bedeutet, dass sich Ehepaare bis zu 500.000 Euro steuerfrei schenken oder vererben können. Darüber hinaus gibt es den Versorgungs­freibetrag von weiteren circa 250.000 Euro, erläutert Menz: „Ich muss also über 750.000 Euro erben, um überhaupt Erbschafts­steuer zu bezahlen“, so die Fachanwältin.

Hochzeits-Nachteile: Unterhaltszahlungen und Zugewinngemeinschaften

Es kann jedoch auch negative Konsequenzen der Ehe geben, und zwar, wenn es zur Scheidung kommt. Wenn die Partner nicht gleich viel verdienen, muss der Mehrverdienende einen sogenannten Trennungsunterhalt zahlen. Darüber hinaus können weitere Unterhaltszahlungen anfallen, insbesondere, wenn das Paar Kinder hat.

Zudem kann es dazu kommen, dass ein Partner dem anderen Anteile seines Vermögensgewinnes auszahlen muss. Das liegt daran, dass Ehepaare in einer Zugewinngemeinschaft leben. Das Vermögen, das während der Ehezeit erwirtschaftet wurde, wird bei einer Trennung geteilt. Sollte man mehr dazu verdient haben, muss man den Ex-Partner auszahlen, sodass der Zugewinn ausgeglichen wird. (lp)