Ex-Sky-Moderator heiratet Freundin seiner Tochter – als Affäre auffliegt, wird Tochter alkoholabhängig

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Ex-Sky-Moderator heiratet erneut – diesmal eine Freundin seiner Tochter. Sie ist 30 Jahre jünger als er. Für sie hatte er seine krebskranke Frau verlassen.

München – Ein ehemaliger Sky-Moderator hat geheiratet – doch für einige in seinem Umfeld war die Feier kein Grund zur Freude. Richard Keys heiratete die 30 Jahre jüngere Freundin seiner eigenen Tochter. Die Affäre mit seiner jetzigen neuen Frau war auch der Grund, warum er seine damalige Ehefrau verlassen hatte. Für Tochter Grund genug, der Hochzeit fernzubleiben – sie ist immer noch am Boden zerstört. Eine andere Braut stellte jüngst absurde Forderungen auf ihrer Feier.

Moderator verlässt krebskranke Ehefrau - sie war „am Boden zerstört“

Der ehemalige Sky Sports-Moderator gab auf einem Landsitz in Devon der 30 Jahre jüngeren Anwältin Lucie Rose das Ja-Wort, wie die Sun berichtet. Keys wurde 2011 bei Sky entlassen, nachdem er abfällige Bemerkungen über die Schiedsrichterin Sian Massey-Ellis abgegeben hatte. Und auch seine anderen Beziehungen zu Frauen gestalteten sich in den vergangenen Jahren durchaus diffizil.

Zum ersten Mal trafen sich die beiden bei Keys‘ Umzug in den Nahen Osten. Hier begann im Jahr 2016 die Affäre mit der damaligen Freundin seiner Tochter Jenna. Die Ehe des Moderators war bald darauf gescheitert, nachdem sie 36 Jahre gehalten hatte. Damals war die betrogene Ehefrau Julia „am Boden zerstört“, auch wenn sie nun der Daily Mail verriet, dass sie ihrem Ex alles Gute wünsche. Zwei Stunden vor der Hochzeit habe sie eine SMS von ihm erhalten. Auch sie sei in einer glücklichen, neuen Beziehung.

Tochter schickte beleidigende SMS: „Du bist die dreckigste Schl***“

Damals hatte Julia geäußert, sie sei „gegenüber Lucie nicht verbittert, sondern zutiefst enttäuscht, dass sie unsere Familie auf diese Weise zerstören konnte.“ Sie hatte damals mit Schilddrüsenkrebs zu kämpfen. Gegenüber The Athletic sagte Richard Keys: „Wenn die Leute glauben, dass ich mit meiner Frau und einer Freundin meiner Tochter im Kampf gegen den Krebs davongelaufen bin, kann ich das jetzt nicht ändern. Erzähle eine Lüge zweimal und sie wird zur Wahrheit. Erzähl es in den sozialen Medien und es verfolgt dich für immer.“

Seine Tochter Jemma Keys, eine Schauspielerin bei der Serie „Hollyoaks“, hatte ihrer ehemaligen besten Freundin beleidigende Textnachrichten geschickt, nachdem sie herausgefunden hatte, dass diese mit ihrem Vater geschlafen hatte. Bereits 2018 enthüllte sie dies, ebenso wie ihren Kampf gegen den Alkoholismus. Jemma sagte, sie sei in einem Zustand „alkoholischer Ohnmacht“, als sie die Nachrichten an Lucie Rose schickte, darunter eine, in der es hieß: „Du bist die dreckigste Schl***, die ich mir jemals vorstellen kann.“ Jemma erzählte über diese Zeit: „Alles, was ich sagen kann, ist, dass es 18 Monate dauerte, bis ich von der Affäre erfuhr – was der schrecklichste Verrat war – und ich den tiefsten, dunkelsten Punkt meiner Sucht erreicht hatte.“ Und weiter: „Natürlich kann ich nicht rechtfertigen, was ich getan habe. Aber ich hatte das Gefühl, mein Vater sei mir gestohlen worden, und die Affäre hat meine Familie und meine Beziehung zu Papa wirklich zerstört.“

Der ehemalige Sky-Moderator Richard Keys (l.) hat wieder geheiratet. © imago

Tochter von Moderator Keys: „Ich weiß nicht mehr, wer er ist“

Die Verbindung zu ihrem Vater wird wohl nie mehr dieselbe sein: „Er war mein ganzes Leben lang mein Idol und obwohl ich ihn immer noch liebe, weiß ich nicht mehr, wer er ist. Ich habe ihm nichts zu sagen.“ Jemma sagte, sie und ihre Mutter hätten von der Affäre erfahren, als die Familie im Urlaub war. Ihren Worten nach habe dies zu einem zweijährigen Albtraum geführt, einschließlich einer Verhaftung wegen der beleidigenden SMS. Damals hatte sie drei Flaschen Wein pro Tag getrunken. Die Anklage wurde später fallen gelassen, und Jemma ging auf Entzug.

Moderator Keys, der jetzt das Gesicht der BeIN Sports-Kanäle ist, sagte, dass es ihm „egal“ sei, wenn die Leute denken, er sei „zu sehr in die Jahre gekommen.“ Er sei nervös, äußerte er vor der Zeremonie, aber „ein sehr glücklicher Mann“. In den Flitterwochen fliegt er mit seiner neuen Frau nach Kanada. (cgsc)

