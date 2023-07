„Du hast großen Mist gebaut“: Bräutigam ruiniert Hochzeit mit Aktion vor der Trauung

Ein Erbstück des verstorbenen Vaters soll verkauft werden, um von dem Erlös die Hochzeit zu finanzieren. Das stößt bei der Familie auf wenig Verständnis.

Berlin – Eine Hochzeit ist für viele Menschen eines der wichtigsten Ereignisse im Leben und soll entsprechend gefeiert werden. Allerdings ist die Feierlichkeit auch häufig mit einer finanziellen Investition verbunden.

Um sich die aufwendige Hochzeit mit seiner Verlobten auf einem Weingut im Ausland leisten zu können, beschließt der Bräutigam ein Familienerbstück, ein Gemälde, das angeblich einen fünfstelligen Wert haben soll, zu verkaufen. Auf Reddit postete der 39-Jährige seine Absicht und schreibt:. „Wir beide sind uns einig, dass dies der wichtigste Anlass in unserem Leben ist, also sollten wir ihn so unvergesslich wie möglich machen“. Und fügte hinzu, dass sie beide trotz stabiler Jobs und Ersparnisse, „nicht genug“ haben, um die Hochzeit nach ihren Wünschen auszurichten. Sein Vorhaben, ein Familienerbstück zu verpfänden, löste bei seinem jüngeren Bruder, der auch gleichzeitig Trauzeuge ist, große Verärgerung aus – mit schwerwiegenden Folgen für das Brautpaar.

Familie des Bräutigams nehmen nicht an der Hochzeit teil – auch das Urteil der Reddit-Nutzer ist vernichtend

Nicht immer können Familienmitglieder mit Familienerbstücken etwas anfangen. Und obwohl es ein liebevoller Gedanke der Verstorbenen ist, etwas Nützliches oder Schönes zu vermachen, das bleibt, haben die Begünstigten häufig keinerlei emotionale Bindung zu den Dingen. Der Bräutigam erklärte auf Reddit weiter, dass er nicht viel von Familientraditionen halte und obwohl er das Gemälde schätzte, hinge er nicht sehr daran.

„Ich habe viele andere gute Erinnerungen an meinen Vater und ich brauche kein Erbstück, um mich an ihn zu erinnern“, erklärte der Bräutigam. Sein jüngerer Bruder hingegen hinge als „großer Geschichtsfan“ sehr am Gemälde und war nach Aussagen des Bräutigams auch verärgert, dass es im Testament nicht ihm hinterlassen wurde. Leider ist es keine Seltenheit, dass sich Familien, wenn es ums Erbe geht, entzweien oder beim Streit sogar zum Ausschluss von Familienmitgliedern kommt. Komplizierter wird es, wenn es vom Verstorbenen kein Testament gibt.

Bräutigam will Erbstück verkaufen um Hochzeit zu bezahlen – Familie kommt nicht zur Hochzeit

Nun wird der Trauzeuge, gemeinsam mit den Verwandten, der Hochzeit fernbleiben. Da die Eltern der beiden Brüder verstorben sind, wird folglich niemand aus der Familie des Bräutigams teilnehmen. Doch auch seitens der Reddit-Nutzer hagelt es heftige Kritik. Während einige ihn als „egoistisch“ und „kurzsichtig“ beschimpfen, ist die Mehrheit der Meinung, dass das Erbstück auf jeden Fall in der Familie verbleiben sollte, da der verstorbene Vater es offensichtlich so gewollt hatte: „Es sollte für dich sentimental sein, weil dein Vater die Familientradition mit Ehre aufrechterhalten hat. Du hast das Recht, mit diesem Erbstück zu machen, was du willst, aber du wirst deine ganze Familie deswegen verlieren“, kommentiert ein User.

Auch die finanzielle Situation des Bräutigams stößt auf wenig Verständnis: „Du sorgst dich mehr um eine lächerlich verschwenderische Hochzeit, die dein Bankkonto sprengen wird, als um deine Beziehung zu deinem Bruder oder die Tradition deines Vaters. Wenn dein Vater gewusst hätte, dass du es verkaufen wolltest, hätte er es deinem Bruder überlassen. Ich hoffe, dass dir deine Hochzeit das wert ist“.

Reddit-User vermuten, dass das Familienerbstück schon längst verkauft wurde.

Nachdem sein jüngerer Bruder die Verwandten überzeugen konnte, nicht zur Hochzeit zu erscheinen, ist der Bräutigam nun verunsichert, ob er im Recht ist. Die Welle der Empörung, die sein Post auf Reddit ausgelöst hat, könnte den Betroffenen vermutlich noch verunsichert haben.

Während eine Reddit-Userin der Meinung ist, dass der Bräutigam zumindest den jüngeren Bruder hätte fragen können, ob er das Gemälde vielleicht haben möchte, glaubt die Mehrheit, dass das Gemälde bereits verkauft und den Besitzer gewechselt hat. Ob die Spekulationen wirklich zutreffend sind, lässt sich derzeit jedoch nicht bestätigen. (Vivian Werg)