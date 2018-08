Bademeister wirft plötzlich Frau aus Schwimmbad - jetzt erhebt sie schwerwiegende Vorwürfe

Eine junge Frau besucht das Aquadrom, um dort schwimmen zu gehen und einen schönen Tag zu haben. Plötzlich beginnt ein Bademeister eine Diskussion mit ihr - und wirft sie raus.

Hockenheim - Gerade bei dem heißen Wetter gibt es doch nichts Schöneres, als den Tag in einem Schwimmbad zu verbringen. Das dachte sich auch Güler D. am Donnerstag (16. August). Da die 28-Jährige immer ein Kopftuch trägt, wollte sie auch beim Schwimmen ihre Haare verbergen.

Dafür zog sie einen Burkini an – einen Badeanzug, der alle Körperteile außer dem Gesicht, den Händen und den Füßen bedeckt. In einem Artikel von ‚Bento‘ schilderte sie, was an diesem Tag passierte. Laut ihrer Aussage habe der Bademeister sie plötzlich angeschrien und eine lautstarke Diskussion mit ihr geführt.

Grund dafür sei ihr Burkini gewesen, mit dem sie nicht ins Wasser dürfe – obwohl eine Mitarbeiterin der Kasse zuvor etwas anderes sagte. Am Ende warf der Bademeister die junge Frau aus dem Aquadrom. Er habe sogar gelacht, als die ihm mit einer Beschwerde drohte!

Das sagt der Pressesprecher des Aquadrom

Am Montag äußerte sich Christian Stalf, Pressesprecher der Stadt Hockenheim und des Bades, zu den Vorwürfen. Seine Aussage widerspricht komplett dem, was die 28-Jährige dazu sagt. Der Bademeister habe zudem richtig gehandelt.

