Höchste Warnstufe in Baden-Württemberg - diese neuen Beschränkungen gelten jetzt

De Infektionszahlen in Baden-Württemberg steigen weiter an. Die Landesregierung rief die höchste Pandemie-Stufe aus - das bedeutet eine Verschärfung der Maßnahmen.

Stuttgart - Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen im ganzen Bundesland weiter an. Nach dem Kreis Esslingen wurde auch die Landeshauptstadt Stuttgart zum „Hotspot“ erklärt. Mitte September stellte die Landesregierung einen Drei-Stufen-Plan vor, der einen erneuten landesweiten Lockdown verhindern soll. Nun gilt für ganz Baden-Württemberg die höchste Pandemie-Stufe. Die geltende Maskenpflicht in der Innenstadt von Stuttgart und Esslingen wird mit sofortiger Wirkung auf das ganze Land ausgeweitet. Daneben gelten auch verschärftere Verordnungen in Schulen, Kitas und Krankenhäuser.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg verbreitet sich in den letzten Wochen mit alarmierender Geschwindigkeit.