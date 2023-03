5 Jahre nach Rettung aus Thailand-Höhle: Junger Mann tot aufgefunden

Von: Magdalena Fürthauer

2018 wurden 13 Menschen aus einer Höhle in Thailand geborgen, einer der Überlebenden ist nun tot. Der 17-jährige Fußballer erlitt wohl eine Kopfverletzung.

Chiang Rai – Im Sommer 2018 verfolgte die ganze Welt eine Rettungsaktion, die 12 thailändische Jungen und ihren Fußballtrainer aus einer Höhle befreite. Einer von ihnen ist nun gestorben, womöglich erlitt er eine Kopfverletzung. Die buddhistischen Trauerfeierlichkeiten finden seit Samstag statt.

Höhlen-Unglück in Thailand: 5 Jahre nach der Rettung stirbt ein Überlebender

Am 23. Juni 2018 wurde eine Fußballmannschaft in Thailand bei der Erkundung einer Höhle von Hochwasser überrascht und eingeschlossen. Die Rettungsaktion, an der internationale Teams beteiligt waren, dauerte ganze 17 Tage. Sowohl die Jungen als auch ihr Trainer überlebten, allerdings starb einer der Rettungstaucher. Die Bilder der Aktion gingen um die Welt.

Die Bilder der Rettung der jugendlichen Fußballer, die 2018 gemeinsam mit ihrem Trainer in einer Höhle in Thailand eingeschlossen waren, gingen um die Welt. Nun ist einer der damals Geretteten tot aufgefunden worden. © THAI NAVY SEALS/Imago

Einer der Jungen war Duangphet Phromthep, damals zwölf Jahre alt. Wie unter anderem die britische Zeitung Daily Mail berichtet, habe er auch nach der Rettung aus der Höhle weiter Fußball gespielt und als einziger aus der Gruppe ein Stipendium an einer Fußballakademie im britischen Leicester erhalten. Vor rund eineinhalb Jahren sei „Dom“, wie er von seinen Freunden genannt worden sei, daher nach Großbritannien gezogen.

Nach Höhlen-Unglück: Thailänder tot in seinem Zimmer aufgefunden

In eben dieser Fußballakademie sei der 17-jährige Thailänder jedoch am 12. Februar tot aufgefunden worden. Er habe eine Kopfverletzung erlitten, genauere Angaben zu den Umständen gibt es allerdings nicht. Laut Daily Mail habe es keinerlei Zeugen gegeben. Als man Dom am Boden seines Zimmers liegend aufgefunden habe, sei er schon bewusstlos gewesen.

Der angehende Fußballspieler sei anschließend von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden und dort nach zwei Tagen verstorben. Das bestätigte der Trainer des Thailänders den britischen Medien. Erst am Samstag (4. März) seien die Überreste in Thailand, das unter anderem für die Deutschen ein beliebtes Reiseziel ist, angelangt, wo momentan die mehrtägigen buddhistischen Trauerfeierlichkeiten stattfinden.

Thailand: Überlebender des Höhlen-Unglücks ist tot – Fußballtrainer „geschockt und fassungslos“

An der britischen Fußballakademie sei man „geschockt und fassungslos“ über den plötzlichen Tod des Thailänders, so sein Trainer. Dom habe keinerlei gesundheitliche Probleme gehabt und sei wegen seines Studenten-Visums auch einem ausführlichen Fitnesscheck unterzogen worden.

2018 wurde Duangphet Phromthep noch bei einer spektakulären Rettungsaktion das Leben gerettet, nun ist der Thailänder tot. © Sakchai Lalit/AP

„Meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden“, meint der Trainer des 17-Jährigen gegenüber der Daily Mail. „Ich muss an seinen Traum zurückdenken, ein professioneller Fußballspieler zu werden und sein Land zu repräsentieren. Ich höre seine Stimme immer noch in meinem Kopf.“ Die genaue Ursache ist auch knapp drei Wochen nach Doms Tod unklar.

Nach Höhlen-Unglück: 17-jähriger Fußballer ist tot – Beerdigung findet in Thailand statt

Währenddessen habe die Mutter des Toten via Social Media dazu aufgerufen, die Familie finanziell zu unterstützen, um die sterblichen Überreste ihres Sohnes von Großbritannien nach Thailand zu transportieren. „Unsere Familie ist nicht reich und zuletzt war er der hauptsächliche Brotverdiener. Bitte helft uns, seinen Leichnam zurückzubringen“, wird sie von der Daily Mail zitiert.

Am Samstag, 4. März, ist dies auch tatsächlich gelungen. Die Asche des Jungen traf in seiner Heimatprovinz Chiang Rai im Norden Thailands ein. Seine Beerdigung dauert nach buddhistischen Ritualen mehrere Tage lang. Sein Schicksal und das der zwölf anderen Menschen, die 2018 das Höhlendrama in Thailand überlebt haben, wurde erst vor Kurzem verfilmt. (mef/dpa)