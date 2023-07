Höhlenforscherin zwei Tage lang in 150-Meter-Abgrund gefangen: Video zeigt spektakuläre Rettungsmission

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Eine Forscherin stürzt in Italien mehrere Meter in eine tiefe Höhle. Die Rettung gestaltet sich kompliziert. Ein Video zeigt nun den spektakulären Einsatz der Retter.

Bergamo – Höhlen-Drama in Italien: Die Forscherin Ottavia Piana ist bei einer Höhlen-Exkursion am Sonntagnachmittag (2. Juli) in die Tiefe gestürzt. Dutzende Einsatzkräfte versuchten, die verletzte Frau zu retten. Das gelang den Rettern nun nach einem fast zweitägigen Einsatz.

Die Bilder zum Höhlen-Drama in der Lombardei – Rettungskräfte kämpfen in 140 Metern Tiefe Fotostrecke ansehen

Mit Kletterpartnern erkundete die 31-Jährige aus der Region Brescia die Höhle „Bueno Fonteno“ nahe des Lago d‘Iseo im Norden Italiens. Allerdings war Piana in etwa 150 Metern Tiefe abgestürzt und hatte sich am Bein verletzt. Aus eigener Kraft konnte sie die Höhle nicht mehr verlassen.

Höhlen-Drama in Italien: Forscherin stürzt in die Tiefe – Rettung ist kompliziert

Das Team der Forscherin schlug daraufhin Alarm. Etwa 60 Berg- und Höhlenretter aus der Region machten sich auf den Weg zu der verletzten Frau. Die Rettungsaktion gestaltete sich jedoch als besonders schwierig. Zwei Tage lang versuchten die Einsatzkräfte, Piana wieder an die Oberfläche zu bekommen.

Dutzende Berg- und Höhlenretter sind in Norditalien im Einsatz, um eine Verletzte aus einer tiefen Höhle zu retten. © Berg- und Höhlenrettung Italien/dpa

Die Bergung musste angesichts des vielen Schlamms und der Regenfälle zwischenzeitlich unterbrochen werden, meldete die italienische Berg- und Höhlenrettung bei Twitter. „Zentimeter für Zentimeter“ arbeiteten sich die Spezialisten zu der auf einer Trage fixierten Frau vor, hieß es. Videos zeigten, wie sich die Retter beim Einstieg in die Höhle gebückt auf Händen und Füßen fortbewegten.

Höhlen-Drama in Italien: Video zeigt spektakuläre Rettungsmission

Am Dienstag (4. Juli) gelang gegen 13.45 Uhr schließlich der Durchbruch, twitterten die Behörden. Die junge Frau konnte aus der Höhle gerettet werden. Aufnahmen dokumentierten, wie mehrere Kletterer die Trage mit der verletzten Forscherin an Gurten aus der Grotte beförderten. Den Angaben zufolge soll Piana im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Die Grotte wurde erst im Jahre 2006 entdeckt. Die Gänge des unterirdischen Labyrinths weisen eine Gesamtlänge von rund 50 Kilometern auf, nur knapp 20 Kilometer sind bislang erforscht. An einigen Stellen muss man sich tief abseilen, anderswo kommt man an engen Punkten nur schwer voran.

Gleich ein weiteres Unglück ereignete sich Italien. Eine deutsche Urlauberin überlebte einen 200-Meter-Sturz in den Alpen. (kas/dpa)