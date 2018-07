Passanten entdecken unbekleideten Mann an See - was er dann tut, schockiert sie zutiefst

Das tut man aber wirklich nicht: Am Sonntagnachmittag haben Passanten an einem Badesee einen unbekleideten Mann gesehen. Doch das war noch nicht alles.

Höxter – Dieser Mann schien nicht zu wissen, wohin mit seiner angestauten Energie. Am Sonntag beobachteten Zeugen gegen 17.30 Uhr - also noch am hellichten Tag - einen Mann am Godelheimer See im westfälischen Höxter. Der Mann lief nicht nur splitterfasernackt durch die Gegend, er onanierte dabei auch noch.

Die schockierten Zeugen der öffentlichen Selbstbefriedigung riefen sofort die Polizei. Die ganze Geschichte gibt es bei unseren Kollegen von owl24.de*

