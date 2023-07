Fünf-Meter-Hai verirrt sich an Küste: Fischer in Holland ziehen „Mega-Monster“ aus dem Meer

Von: Marcus Giebel

Kann mehr als sieben Meter groß werden: In der Nordsee wurde nun ein gigantischer Fuchshai aus dem Wasser gefischt. © IMAGO / imagebroker

Niederländische Fischer holen einen fünf Meter langen Fuchshai aus der Nordsee. Ein Händler übernimmt das tote Tier – und hat besondere Pläne.

Den Helder – Die Kühltruhe im Lager von Fischhändler Arie van der Plas öffnet sich derzeit deutlich häufiger als unbedingt nötig. Aber der Inhalt ist ja auch alles andere als alltäglich. Und so will sich nicht nur der Niederländer von Zeit zu Zeit vergewissern, ob das von ihm selbst so getaufte „Mega-Monster“ auch wirklich noch da ist. „Bei uns öffnet sich die Luke ab und zu, um den Hai zu bewundern“, verriet van der Plas in der niederländischen Nachrichtensendung NH Nieuws.

Hai aus Nordsee: Fisch wiegt 200 Kilogramm

Der Hai aus der Kühltruhe misst satte fünf Meter und bringt 200 Kilogramm auf die Waage, wie verschiedenen Berichten aus den Niederländern zu entnehmen ist. Es handelt sich um einen Fuchshai – Männchen können sogar bis zu 7,60 Meter groß werden, Weibchen bringen es auf bis zu 5,50 Meter. Das Tier ging Fischern in der Nordsee ins Netz, nur 65 Kilometer von der Küstenstadt Den Helder in der Provinz Nordholland entfernt. An einer Stelle, wo das Gewässer gerade einmal 27 Meter tief ist.

Leider war der Hai bereits tot. „Wäre der Hai lebendig gewesen, hätte man ihn wieder ins Meer geworfen“, wird van der Plas von der Zeitung Het Nieuwsblad zitiert. Sein Plan sei es nun, den Riesenfisch zu spenden.

Fischer holen Fünf-Meter-Hai aus Nordsee: Großhändler zahlt 450 Euro für das tote Tier

Dabei hat er selbst immerhin 450 Euro ausgegeben, um ihn zu ersteigern. „Vergangene Woche erhielt ich einen Anruf von einem unserer Käufer. Er sagte: ‚Arie, hier gibt es einen Fisch, der hübscher ist als du. Den musst du kaufen‘“, erinnert sich van der Plas.

Eigentlich soll das „Mega-Monster“ dem Naturgeschichtlichen Museum „Naturalis“ übergeben werden. Doch da gibt es einige Hürden, wie der erfahrene Fischhändler berichtet. So wäre ein spezieller Kühlwagen für den Transport nötig. Die immensen Maße bereiten der Museumsleitung zudem Kopfschmerzen: „Sie würden ihn gerne haben, finden ihn aber ein bisschen zu groß. Wie und was, das wird noch geklärt.“

Video: Seltene Begegnung unter Wasser – Taucher filmt Fuchshai

200 Kilogramm schwerer Fuchshai aus Nordsee geholt: Kadaver soll an Museum übergeben werden

Seit 15 Jahren sei kein Fuchshai dieser Größe mehr Teil einer niederländischen Fischauktion gewesen. Im Jahr 2021 wurde lauf Het Nieuwsblad ein 1,71 Meter messendes Exemplar an Land gespült, zudem wurde ein erwachsener Fuchshai dabei gefilmt, während er nahe des Wattenmeeres durch das Meer sprang.

Die Art lebt überwiegend in warmen und gemäßigten Regionen, allerdings auch in Küstennähe. Im Sommer sind sie auch in Nord- und Ostsee zu sehen. Aries Sohn Mark van der Plas geht davon aus, dass sich der gefangene Fuchshai verirrt hat, denn: „In der Nähe der niederländischen Küste sieht man solche Haie eigentlich nie.“

Sein seit 35 Jahren im Fischhandel aktiver Vater ist besonders von der Schwanzflosse des Tiers angetan: „Damit schlägt er seine Beute bewusstlos, um dann seine Opfer zu verschlingen.“ Menschen stehen jedoch nicht auf dem Speiseplan: Laut dem Fischlexikon landen vielmehr kleine Knochenfische wie Heringe, Makrelen oder Sardinen, seltener auch Kopffüßer oder Krebstiere im Maul des Fuchshais.

Fischhändler lagert Fünf-Meter-Hai in Kühltruhe: „Alle wollen ihn sehen“

Auch das „Mega-Monster“ der Familie van der Plas dürfte in seinem Leben so einige Meerestiere verschlungen haben. Nun soll er eben der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Bis dahin wird sich die Luke der Kühltruhe noch viele Male öffnen. „Alle Mitarbeiter wollen einen Blick auf das Tier werfen, alle wollen ihn sehen“, lacht Arie van der Plas.

