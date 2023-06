Seltenes Phänomen an Stränden in Holland zeigt sich immer häufiger

Von: David Maciejewski

Der Klimawandel sorgt dafür, dass sich Touristen in den Niederlanden in Zukunft wieder öfter über ein seltenes Naturphänomen freuen dürfen.

Dortmund/Noordwijk – Eine Reise an die Nordsee in den Niederlanden lohnt sich immer. Aktuell kommt es dort manchmal zu einem seltenen Naturphänomen – welches in Zukunft, durch den Klimawandel und die Erwärmung der Meere – häufiger stattfinden könnte. Es geht um Seepferdchen.

Seltenes Naturphänomen an Hollands-Nordseestränden bald häufiger zu sehen

Eine neue Bahnstrecke verbindet NRW und die Niederlande jetzt noch besser – bis zur Nordsee ist es also selbst mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht mehr so weit. Dort kam es, wie omroepwst.nl berichtet, kürzlich zu einer seltenen Sichtung am Strand von Noordwijk.

Demnach hat ein Strandbesucher ein Seepferdchen entdeckt. Der Versuch, es zu retten, missglückte allerdings. Das kleine Tierchen starb, trotz aller Bemühungen. Solch seltene Begegnungen könnten sich in Zukunft allerdings häufen, wie RUHR24 berichtet. Eigentlich leben die Fische im tiefen und warmen Meerwasser.

Doch da sich das Wasser an den Küsten erwärmt, nähern sich Seepferdchen wieder den Stränden und werden so oftmals von Touristen und Besuchern entdeckt werden. Laut nordseetourismus.de ist das auch an deutschen Stränden verstärkt der Fall (mehr News aus NRW auf RUHR24).

Seepferdchen an Hollands Nordseestränden gefunden: Wie man dem Tierchen das Leben rettet

Wer Seepferdchen sehen möchte, hat also künftig womöglich die Chance darauf an der holländischen Nordsee – dabei versucht die beliebte Holland-Insel Texel gerade Touristen-Massen stoppen. Wer trotzdem fährt und Seepferdchen entdeckt, sollte allerdings wissen, wie man die kleinen Tierchen retten kann, wenn sie an den Strand gespült werden.

Laut National Geographic sollte man Seepferdchen am besten zurück ins Meerwasser bringen. Handelt es sich um geschwächte Tiere, die womöglich Hilfe benötigen, hilft laut omroepwest.nl eine mit Meerwasser gefüllte Plastiktüte. Darin kann das Tier zur Tierambulanz transportiert werden. Damit es sich festhalten kann, sollte nach Möglichkeit Seetang oder ein Zweig dazu gepackt werden.

Am holländischen Strand in Noordwijk wurde ein Seepferdchen entdeckt. © Raimund Linke/agefotostock/Imago, Norbert Probst/imagbroker/Imago; Collage: RUHR24

Abgeraten wird vor Süßwasser – darin kommen Seepferdchen um. Wer an deutschen Stränden bereits tote Seepferdchen entdeckt, soll diese bestenfalls mithilfe eines Maßstabs, wie einer Münze, abfotografieren. Kombiniert mit dem Standort kann der Fund anschließend bei Beachexplorer.org zu Forschungszwecken gemeldet werden.