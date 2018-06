Großbrand im Zillertal:  Glücklicher Umstand rettet deutscher Familie das Leben

Viele Schutzengel hatte eine deutsche Familie im österreichischen Zillertal. Ihr gemietetes Haus brannte am Dienstag völlig ab. Ein kleiner Umstand rettete der Familie das Leben.

Ramsau/Österreich - Eine deutsche Familie ist beim Brand eines Holzhauses im österreichischen Zillertal einer Katastrophe entkommen. Das in malerischer Landschaft langfristig gemietete Haus brannte am Dienstag völlig ab. Die Feuerwehr fürchtete zunächst das Schlimmste. Als sie am frühen Morgen zu dem lichterloh in Flammen stehenden Haus kam, parkte davor das Auto der Deutschen. Erst nach ein paar Stunden gab es Entwarnung: „Zum Glück waren die Bewohner verreist“, sagte ein Polizeisprecher.

+ Lichterloh stand das Haus in Flammen. © dpa / zillertalfotos.at

Der Besitzer des einstigen Ferienhauses in Hainzenberg rund 160 Kilometer südwestlich von Salzburg ist Österreicher. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen noch, so die Polizei. Zeitweise waren 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Einen anderen großen Einsatz in Österreich gab es bei einem Zugunglück am frühen Morgen.

dpa